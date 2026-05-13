Đề nghị truy tố vắng mặt cựu Chủ tịch Công ty Cây xanh Công Minh 13/05/2026 11:49

Bộ Công an vừa thông tin, ngày 10-5-2026, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đã kết thúc điều tra bổ sung vụ án hình sự vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ - xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố và ra Bản kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự số 11/BKL-ANĐT-P4.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đề nghị truy tố vắng mặt đối với bị can: Nguyễn Công Minh (SN 1972 tại Hà Tĩnh; Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cây xanh Công Minh).

Cơ quan ANĐT Bộ Công an yêu cầu bị can bị truy nã ra đầu thú để được hưởng khoan hồng pháp luật. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị truy nã đến Cơ quan Công an, VKS hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan ANĐT Bộ Công an tại địa chỉ: số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, TP Hà Nội; số điện thoại: 0692.209.022.