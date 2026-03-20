BHXH Việt Nam tập huấn về quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử 20/03/2026 17:53

Trong hai ngày (19 - 20-3), tại TP.HCM, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Thông tư số 09/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về việc tạo lập sổ BHXH, thẻ BHYT bản điện tử.

Tham dự Hội nghị có ông Trần Đình Liệu, Phó Giám đốc BHXH Việt Nam; ông Phan Văn Mến, Trưởng Ban Quản lý thu và Phát triển người tham gia; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, các tổ chức dịch vụ, đơn vị hỗ trợ phát triển người tham gia.

Hội nghị còn có sự hiện diện của Giám đốc BHXH các tỉnh, TP và đội ngũ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn đến từ BHXH TP.HCM, Đồng Nai, Lâm Đồng, Đắk Lắk và Gia Lai...

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Trần Đình Liệu nhấn mạnh, thời gian qua, toàn ngành BHXH đã chủ động, quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; qua đó không ngừng mở rộng diện bao phủ, góp phần bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền lợi an sinh xã hội cho người dân.

Trong bối cảnh đó, việc triển khai Thông tư số 09/2026/TT-BTC có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là bước đi cụ thể thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số của ngành. Thông tư tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai sổ BHXH và thẻ BHYT điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời cải thiện chất lượng phục vụ người tham gia, thụ hưởng chính sách theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp.

Ông Trần Đình Liệu, Phó Giám đốc BHXH Việt Nam.

Theo ông Trần Đình Liệu, việc đưa vào sử dụng sổ BHXH và thẻ BHYT điện tử không chỉ gia tăng tính thuận tiện, minh bạch trong quản lý, khai thác thông tin, mà còn tạo nền tảng quan trọng để ngành BHXH mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan liên quan, hướng tới xây dựng nền hành chính số, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Tại Hội nghị, các đại biểu được phổ biến, quán triệt toàn diện những nội dung cốt lõi của Thông tư số 09/2026/TT-BTC; đồng thời được hướng dẫn cụ thể việc triển khai các văn bản chỉ đạo của BHXH Việt Nam liên quan đến công tác thu và phát triển người tham gia. Hội nghị cũng tập trung làm rõ các giải pháp kiểm soát, giảm số tiền chậm đóng, nâng cao hiệu quả quản lý, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Ông Phạm Lê Hoài, Giám đốc BHXH cơ sở Tuy Hòa, Đắk Lắk báo cáo tại Hội nghị.

Các chuyên đề tập huấn được xây dựng thiết thực, bám sát yêu cầu thực tiễn, hướng dẫn chi tiết về tổ chức thực hiện, quy trình nghiệp vụ và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý.

Đặc biệt, Hội nghị đã dành thời gian trao đổi, thảo luận sâu, kịp thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai tại cơ sở. BHXH các địa phương có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời học hỏi, lan tỏa các mô hình hay, cách làm hiệu quả. Qua đó góp phần thống nhất nhận thức, đồng bộ phương thức triển khai, nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an sinh xã hội trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Hồng Cường - Phó Trưởng ban Quản lý Thu và Phát triển người tham gia triển khai các nội dung.

Kết luận Hội nghị, ông Trần Đình Liệu yêu cầu BHXH các tỉnh, TP và BHXH cơ sở tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thể chế hóa các Nghị quyết của Trung ương. Việc triển khai cần bảo đảm đồng bộ, đúng tiến độ - đây là yếu tố quyết định hiệu quả thực hiện.

Đồng thời, các địa phương cần xác định rõ các nhóm đối tượng tiềm năng, bám sát thực tiễn để lựa chọn giải pháp phát triển phù hợp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao.