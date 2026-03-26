Cha mẹ cùng đóng BHXH và chăm con ốm: Ai được hưởng chế độ? 26/03/2026 16:07

(PLO)- Luật BHXH 2024 quy định người lao động nghỉ chăm con ốm được hưởng chế độ, nếu cả cha và mẹ cùng tham gia, mỗi người đều được hưởng chế độ con ốm đau theo quy định.

Con của người lao động tham gia BHXH bắt buộc bị ốm thì người lao động có được hưởng chế độ ốm đau? Nếu cả bố và mẹ đều tham gia BHXH thì ai được hưởng chế độ này?

Bạn đọc Mai...@gmail.com

BHXH TP.HCM trả lời:

Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 42 Luật BHXH số 41/2024/QH15 quy định đối tượng chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau được hưởng chế độ ốm đau khi nghỉ việc.

Theo khoản 2 Điều 44 Luật BHXH 2024 quy định thời gian hưởng chế độ khi chăm sóc con bị ốm đau: “Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì thời gian hưởng chế độ khi chăm sóc con ốm đau của mỗi người theo quy định tại khoản 1 Điều này”.

Đối chiếu các quy định trên, trường hợp cả cha và mẹ đang tham gia BHXH cùng phải nghỉ việc chăm sóc con ốm đau thì đều được hưởng chế độ con ốm đau theo quy định.