BHXH TP.HCM đối thoại, giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp 31/03/2026 11:08

(PLO)- Tại hội nghị đối thoại, nhiều khó khăn, vướng mắc về BHXH được doanh nghiệp nêu ra và cơ quan BHXH trực tiếp giải đáp.

Ngày 31-3, BHXH TP.HCM tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp với chủ đề “Cập nhật các quy định của pháp luật về BHXH, BHTN”. Hội nghị có sự tham gia của nhiều đại diện doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn.

Hội nghị nhằm tăng cường hiểu biết pháp luật cho các đơn vị sử dụng lao động, đồng thời phổ biến những điểm mới của Luật BHXH 2024 và Luật số 51/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT.

Thông qua hoạt động đối thoại, BHXH TP.HCM tiếp nhận, giải đáp các vướng mắc, khó khăn, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đầy đủ, đúng quy định pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

Nhiều đại diện doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP đã tham gia hội nghị. Ảnh: TRẦN MINH

Doanh nghiệp cần thực hiện đầy đủ nghĩa vụ BHXH, BHTN

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Duy Hiểu, Phó Giám đốc BHXH TP.HCM, cho biết trong bối cảnh chính sách pháp luật về BHXH, BHTN và các lĩnh vực liên quan tiếp tục được hoàn thiện, đặc biệt với việc triển khai Luật BHXH năm 2024, Luật Việc làm năm 2025 cùng các văn bản hướng dẫn, việc cập nhật kịp thời, đầy đủ các quy định mới là yêu cầu thiết yếu đối với cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Duy Hiểu, Phó Giám đốc BHXH TP.HCM, phát biểu định hướng và nhấn mạnh vai trò đồng hành của cơ quan BHXH với doanh nghiệp. Ảnh: TRẦN MINH

Theo ông Hiểu, hội nghị được tổ chức nhằm phổ biến, hướng dẫn các quy định mới, những điểm sửa đổi, bổ sung của pháp luật về BHXH, BHTN và các chính sách liên quan; đồng thời hướng dẫn cụ thể về nghiệp vụ thu, sổ thẻ, giải quyết chế độ; quy trình, thủ tục hành chính trong đăng ký tham gia và thụ hưởng chính sách.

Bên cạnh đó, cơ quan BHXH cũng thông tin rõ hơn về trách nhiệm tham gia, nghĩa vụ đóng và các chế tài xử lý vi phạm trong lĩnh vực BHXH, BHTN; tăng cường hướng dẫn thực hiện giao dịch điện tử, sử dụng Cổng dịch vụ công, ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trong bối cảnh chuyển đổi số.

Đáng chú ý, hội nghị còn là diễn đàn để cơ quan BHXH lắng nghe, trao đổi trực tiếp và giải đáp các khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp.

Ông Hiểu nhấn mạnh, doanh nghiệp không chỉ là đối tượng thực hiện mà còn là đối tác quan trọng trong bảo đảm an sinh xã hội. Việc tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp là yếu tố then chốt nhằm bảo vệ quyền lợi người lao động, đồng thời góp phần xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh bền vững.

Thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM đã nỗ lực thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Tuy nhiên, quá trình triển khai còn phát sinh một số khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ kịp thời.

“Chúng tôi mong muốn các doanh nghiệp thẳng thắn trao đổi, kiến nghị để cơ quan BHXH có cơ sở hướng dẫn, giải quyết hoặc tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền” - ông Hiểu nói.

Cũng theo lãnh đạo BHXH TP.HCM, BHXH TP.HCM sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ và thúc đẩy chuyển đổi số nhằm tạo thuận lợi trong giao dịch, đồng thời kịp thời tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị một cách minh bạch, hiệu quả.

Nhiều vướng mắc về BHXH được giải đáp

Một doanh nghiệp đặt câu hỏi về trường hợp người lao động có 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại. Tuy nhiên, khi làm hồ sơ thì phát hiện chức danh công việc chưa được ghi nhận đúng, đang trong quá trình điều chỉnh để được công nhận là công việc nặng nhọc, độc hại.

Do đó, doanh nghiệp băn khoăn rằng trong trường hợp này, người lao động có đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không.

Trả lời vấn đề trên, đại diện cơ quan BHXH TP.HCM cho biết cần xác định tại thời điểm người lao động nghỉ việc, nếu chức danh công việc trên hồ sơ, sổ BHXH chưa được ghi nhận là công việc nặng nhọc, độc hại thì người lao động vẫn chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy định.

Vì vậy, trong thời điểm này, nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo Luật Việc làm, người lao động hoàn toàn có thể đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trong trường hợp khi chức danh công việc đã được điều chỉnh, bổ sung và người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu, thì cần xem xét thời gian hưởng giữa hai chế độ.

Cụ thể, nếu thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp trùng với thời gian hưởng lương hưu, người lao động phải hoàn trả khoản trợ cấp thất nghiệp đã nhận. Ngược lại, nếu hai khoảng thời gian này không trùng nhau thì người lao động không phải hoàn trả và vẫn được giải quyết chế độ hưu trí theo quy định.

Đại diện cơ quan BHXH TP.HCM trả lời thắc mắc của đại diện các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn. Ảnh: TRẦN MINH

Cũng trong hội nghị, đại diện cơ quan BHXH đã giải đáp các vướng mắc liên quan đến hợp đồng lao động không trọn thời gian và công tác cấp sổ BHXH.

Theo đó, hợp đồng lao động không trọn thời gian không được xác định đơn thuần dựa vào số ngày làm việc dưới 14 ngày/tháng như trước đây. Thay vào đó, nếu người lao động làm việc thường xuyên, liên tục hằng tháng, dù số giờ làm việc ít (ví dụ mỗi ngày làm 2 giờ, mỗi tuần làm 3 ngày) thì vẫn được xác định là làm việc theo hợp đồng không trọn thời gian.

Đối với tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, trường hợp người lao động được trả lương theo giờ (ví dụ 25.000 đồng/giờ), doanh nghiệp cần quy đổi sang tiền lương tháng bằng cách nhân với tổng số giờ hoặc số ngày làm việc trong tháng, đồng thời đối chiếu với mức lương tối thiểu vùng theo quy định để làm căn cứ đóng.

Đại diện BHXH TP.HCM cũng lưu ý, mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH đối với lao động không trọn thời gian phải đảm bảo không thấp hơn mức tối thiểu theo quy định (mức tham chiếu hiện nay là 2.340.000 đồng/tháng).

Tại hội nghị, nhiều câu hỏi, vướng mắc đã được doanh nghiệp đặt ra; Báo Pháp Luật TP.HCM sẽ tiếp tục cập nhật, giải đáp tại chuyên mục “Tôi muốn hỏi”.