Người hưởng lương hưu cần thông báo kịp thời khi thay đổi tài khoản nhận tiền 25/06/2026 15:54

(PLO)- Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng cần thông báo kịp thời cho cơ quan BHXH khi thay đổi tài khoản ngân hàng hoặc nơi cư trú để tránh ảnh hưởng đến việc nhận chế độ.

Mới đây, BHXH TP.HCM thông tin, nhằm bảo đảm việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hằng tháng được thực hiện đầy đủ, kịp thời, chính xác và an toàn, BHXH TP.HCM đề nghị người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng chủ động thông báo bằng văn bản cho cơ quan BHXH khi có thay đổi về thông tin nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, đặc biệt là thay đổi tài khoản ngân hàng hoặc nơi cư trú.

Việc cập nhật kịp thời thông tin tài khoản giúp cơ quan BHXH chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH đúng người, đúng tài khoản và đúng thời gian. Ảnh: BHXH TP.HCM

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 11 Luật BHXH 2024, người hưởng có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định về trình tự, thủ tục hưởng chế độ BHXH theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Điều 82 Luật BHXH năm 2024 quy định người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng khi có nhu cầu thay đổi hình thức nhận hoặc thay đổi nơi nhận do chuyển nơi cư trú trong nước thì có văn bản gửi đến cơ quan BHXH nơi đang thực hiện chi trả.

Khi có thay đổi tài khoản nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, người hưởng cần thông báo bằng văn bản (Mẫu số 14-HSB), kê khai đầy đủ thông tin tài khoản mới và nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH đang thực hiện chi trả hoặc nộp cho cơ quan BHXH thông qua Cổng Dịch vụ công theo quy định.

BHXH TP.HCM khẳng định, cơ quan BHXH không tiếp nhận thông tin thay đổi tài khoản nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua điện thoại, tin nhắn, Zalo hoặc bất kỳ kênh giao tiếp không chính thức nào. Cơ quan BHXH cũng không yêu cầu người hưởng cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin đăng nhập ứng dụng VssID hoặc xác thực tài khoản theo hướng dẫn qua điện thoại, mạng xã hội, đường link hay mã QR.

Việc cập nhật kịp thời thông tin tài khoản nhận tiền giúp cơ quan BHXH chuyển lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng đúng người, đúng tài khoản, hạn chế tình trạng tài khoản đã đóng, khóa hoặc thay đổi nhưng chưa được thông báo, dẫn đến chi trả không thành công hoặc chậm nhận chế độ.

Đây cũng là giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả chi trả không dùng tiền mặt, bảo đảm quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chính sách an sinh xã hội, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân.