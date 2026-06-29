Những tờ giấy khai sinh mở cánh cửa tương lai cho từng phận người thiệt thòi 29/06/2026 10:37

(PLO)- Chỉ sau hai tuần tiếp nhận thông tin từ Báo Pháp Luật TP.HCM , UBND phường Bình Tân, TP.HCM đã cấp giấy khai sinh cho hai anh em có hoàn cảnh đặc biệt.

Mới đây, ngày 26-6, UBND phường Bình Tân, TP.HCM phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường này tổ chức “Chương trình trao giấy khai sinh và tặng quà cho các trường hợp nhân khẩu đặc thù trên địa bàn phường”.

Bà Thạch Thị Tuyết được cấp giấy khai sinh ở tuổi 62. Ảnh: TRẦN LINH

Những phận đời nhiều thiệt thòi lần đầu tiên được cầm tờ giấy khai sinh trên tay rưng rưng trong niềm xúc động. Họ là người phụ nữ ngoài 60 tuổi lần đầu có giấy tờ tùy thân, hay bé trai 11 tuổi chưa từng được đến trường chỉ vì không có giấy khai sinh.

Đặc biệt, có hai trường hợp đã từng được người nhà đến nhờ Báo Pháp Luật TP.HCM hỗ trợ. Đó là trường hợp mẹ không có giấy tờ tùy thân nên khi sinh con thì bệnh viện không thể cấp giấy chứng sinh. Vì không có giấy chứng sinh nên dù đã 4, 5 tuổi mà hai đứa trẻ vẫn chưa được cấp giấy khai sinh…

Đại diện UBND phường Bình Tân, TP.HCM trao giấy khai sinh cho một số trường hợp là nhân khẩu đặc thù. Ảnh: TRẦN LINH

Và trường hợp khác là mẹ bỏ đi, cha vướng vòng lao lý, hai em phải nương tựa bà nội và đối mặt nguy cơ thất học vì không có giấy khai sinh. Trường hợp này, cơ duyên khi người hàng xóm tên Đào đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, biết báo từng hỗ trợ nhiều trường hợp làm được giấy tờ tùy thân. Chị Đào chở 3 bà cháu đến gõ cửa Báo Pháp Luật TP.HCM với hy vọng hai đứa trẻ sẽ được giúp đỡ.

Nhờ sự vào cuộc đầy trách nhiệm của UBND phường Bình Tân ngay khi tiếp nhận thông tin từ Báo Pháp Luật TP.HCM, chỉ hai tuần sau, hai em đã có giấy khai sinh.

Sau khi được cấp giấy khai sinh, các em được khám sức khỏe tại Trạm Y tế phường.

﻿Ảnh: TRẦN LINH

Sau khi trao giấy khai sinh, UBND phường tổ chức khám sức khỏe cho các em tại Trạm Y tế phường và hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, sử dụng Cổng Dịch vụ công Quốc gia, ứng dụng VNeID cùng các tiện ích số phục vụ người dân.