Tăng lương cơ sở từ 1-7: Hàng loạt quyền lợi BHXH, BHYT của người dân sẽ tăng theo 27/06/2026 06:53

(PLO)- Việc tăng mức lương cơ sở từ ngày 1-7-2026 sẽ tác động trực tiếp đến nhiều chế độ BHXH, BHYT và quyền lợi an sinh của người dân.

Từ ngày 1-7-2026, nhiều quy định mới của Luật BHXH năm 2024 và Luật BHYT sửa đổi chính thức có hiệu lực. Trong đó, việc điều chỉnh mức lương cơ sở được đánh giá là một trong những chính sách có tác động trực tiếp đến hàng triệu người lao động, người nghỉ hưu và các đối tượng đang thụ hưởng chính sách an sinh xã hội.

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Dũng Hà (ảnh), Phó Giám đốc BHXH TP.HCM, đã có những chia sẻ về tác động của việc tăng lương cơ sở cũng như những lưu ý đối với người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các chính sách mới.

Nhiều chế độ BHXH, BHYT được điều chỉnh tăng theo

. Phóng viên: Từ ngày 1-7-2026, mức lương cơ sở tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Xin ông cho biết những chế độ BHXH, BHYT nào chịu tác động trực tiếp từ việc điều chỉnh này và người tham gia sẽ được hưởng lợi như thế nào?

+ Ông Trần Dũng Hà: Việc Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở từ ngày 1-7-2026 có ý nghĩa rất quan trọng bởi hiện nay, theo Luật BHXH năm 2024, mức tham chiếu bằng mức lương cơ sở. Do đó, nhiều chế độ BHXH được tính theo mức tham chiếu sẽ đồng loạt được điều chỉnh tăng.

Các chế độ chịu tác động trực tiếp gồm trợ cấp một lần khi sinh con, chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, trợ cấp mai táng, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp tuất hằng tháng và một số chế độ khác. Đây là những chính sách tác động trực tiếp đến hàng triệu người lao động và thân nhân người lao động.

Việc điều chỉnh mức lương cơ sở từ ngày 1-7-2026 được kỳ vọng góp phần nâng cao quyền lợi an sinh xã hội cho người lao động, người nghỉ hưu và các đối tượng thụ hưởng chính sách. Ảnh: TRẦN MINH

Đối với BHYT, việc điều chỉnh mức lương cơ sở cũng làm thay đổi mức đóng và mức hỗ trợ đóng của một số nhóm đối tượng được xác định theo mức lương cơ sở. Đồng thời, ngưỡng miễn cùng chi trả đối với người tham gia BHYT theo quy định của pháp luật cũng được nâng lên.

. Việc tăng mức lương cơ sở được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao quyền lợi an sinh xã hội cho người dân. Ông có thể phân tích rõ hơn ý nghĩa của chính sách này đối với người lao động, người nghỉ hưu và các nhóm đối tượng đang thụ hưởng các chế độ BHXH?

+ Không chỉ mang ý nghĩa về mặt kỹ thuật trong tính toán mức hưởng, việc điều chỉnh mức lương cơ sở còn thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đời sống của người dân, đặc biệt là những người đang thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội.

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, việc nâng mức hưởng các chế độ BHXH sẽ góp phần chia sẻ khó khăn, ổn định thu nhập và giúp người lao động, người nghỉ hưu cũng như thân nhân người lao động yên tâm hơn khi tham gia hệ thống BHXH.

Đây cũng là minh chứng cho nguyên tắc “đóng - hưởng, chia sẻ - bền vững” của chính sách BHXH. Qua đó góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với hệ thống an sinh xã hội và khuyến khích nhiều người tiếp tục tham gia BHXH, BHYT.

BHXH TP.HCM khuyến nghị người lao động và doanh nghiệp chủ động cập nhật các quy định mới của Luật BHXH và Luật BHYT có hiệu lực từ ngày 1-7-2026. Ảnh: TRẦN MINH

Cần chủ động cập nhật chính sách mới

. Bên cạnh việc điều chỉnh mức lương cơ sở, hiện nay nhiều chính sách mới về BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp đang được triển khai. Ông có khuyến nghị gì để người lao động, người sử dụng lao động chủ động cập nhật quy định mới và bảo đảm đầy đủ quyền lợi của mình?

+ Từ ngày 1-7-2026, nhiều quy định mới của Luật BHXH năm 2024 và Luật BHYT sửa đổi cũng chính thức có hiệu lực. Vì vậy, người lao động và doanh nghiệp cần chủ động cập nhật các quy định mới để thực hiện đúng và đầy đủ quyền, nghĩa vụ của mình.

Đối với người lao động, ông Hà khuyến nghị nên thường xuyên theo dõi thông tin từ các kênh chính thức của cơ quan BHXH; sử dụng ứng dụng VssID hoặc tài khoản định danh điện tử để kiểm tra quá trình tham gia, đồng thời kịp thời phản ánh nếu phát hiện sai sót.

Về phía người sử dụng lao động, cần rà soát việc đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đúng quy định, bảo đảm không để ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động khi phát sinh các chế độ.

. Đối với các doanh nghiệp và đơn vị sử dụng lao động, việc điều chỉnh mức lương cơ sở có ảnh hưởng như thế nào đến việc thực hiện nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT và giải quyết chế độ cho người lao động? BHXH TP.HCM có khuyến nghị gì để các đơn vị triển khai đúng quy định?

+ Doanh nghiệp cần lưu ý việc điều chỉnh mức lương cơ sở sẽ ảnh hưởng đến những khoản đóng và mức hưởng được pháp luật quy định căn cứ theo mức lương cơ sở hoặc mức tham chiếu.

Do đó, các đơn vị cần chủ động cập nhật quy định mới để thực hiện đúng việc kê khai, đóng và lập hồ sơ giải quyết chế độ cho người lao động.

Để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, BHXH TP.HCM sẽ tiếp tục đồng hành thông qua các hội nghị đối thoại, tập huấn, tư vấn trực tiếp và hỗ trợ trên môi trường số nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách.