Nghĩa tình Trung Mỹ Tây trong dịp kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác 29/06/2026 08:04

Ngày 28-6, UBND - UBMTTQ Việt Nam phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026), kỷ niệm một năm thành lập phường Trung Mỹ Tây và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026).

Đông đảo đại biểu và người dân tham dự chuỗi hoạt động chào mừng.

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực như trao suất ăn yêu thương, khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho người cao tuổi, gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công; cắt tóc miễn phí; gian hàng "0 đồng - Chung tay vì cộng đồng"; cùng nhiều hoạt động chăm lo an sinh xã hội dành cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Chuỗi hoạt động được tổ chức với nhiều nội dung thiết thực.

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Văn Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Trung Mỹ Tây, cho biết năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu tròn 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là dấu mốc thiêng liêng, khẳng định niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP.HCM, đồng thời là dịp để tiếp tục phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, đoàn kết, nghĩa tình trong xây dựng thành phố văn minh, hiện đại.

Ông Lê Văn Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Trung Mỹ Tây phát biểu tại buổi lễ.

Theo ông Cường, năm nay cũng đánh dấu một năm phường Trung Mỹ Tây đi vào hoạt động. Dù thời gian chưa dài, địa phương đã từng bước ổn định tổ chức bộ máy, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo an sinh, giữ vững quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, chương trình là dịp để tri ân những cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, tiếp tục lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" bằng những việc làm cụ thể.

Ông Lê Văn Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Trung Mỹ Tây, trao Sổ an sinh - Gắn kết cộng đồng cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã trao hai Sổ an sinh - Gắn kết cộng đồng cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhằm hỗ trợ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; trao bảng tượng trưng hỗ trợ sửa chữa hai căn nhà cho các hộ gặp khó khăn về nhà ở; đồng thời hỗ trợ đột xuất bảy trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí 35 triệu đồng. Bên cạnh đó, 10 phần quà cũng được trao đến các gia đình chính sách trên địa bàn.

Ông Nguyễn Xuân Hiển, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Trung Mỹ Tây, trao bảng tượng trưng hỗ trợ sửa chữa hai căn nhà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Là một trong hai người được trao Sổ an sinh - Gắn kết cộng đồng, bà Nguyễn Thị Hoa xúc động cho biết gia đình sống chủ yếu bằng nghề may gia công và phụ hồ nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. "Được địa phương hỗ trợ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tôi rất vui và yên tâm hơn cho tương lai. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên để tôi tiếp tục cố gắng lao động, ổn định cuộc sống", bà Hoa chia sẻ.

Theo ông Lê Văn Cường, những phần quà được trao tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức và nhà hảo tâm đối với người dân. Đây cũng là minh chứng cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và truyền thống nghĩa tình của TP.HCM.

Dịp này, lãnh đạo phường Trung Mỹ Tây cũng ghi nhận, biểu dương sự đồng hành của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, đội ngũ y bác sĩ, doanh nghiệp, mạnh thường quân cùng cán bộ, đoàn viên, hội viên và tình nguyện viên đã góp phần tổ chức thành công chương trình.

Những phần quà được trao tận tay các gia đình chính sách, thể hiện truyền thống "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn".

Trong thời gian tới, phường Trung Mỹ Tây sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, xây dựng chính quyền số, đô thị văn minh, đồng thời chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của người dân, nhất là gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng yếu thế trên địa bàn.