Xét nghiệm liên quan HPV, mắc sùi mào gà có được bảo hiểm y tế chi trả không? 27/06/2026 09:30

(PLO)- Nhiều người thắc mắc điều trị sùi mào gà và thực hiện các xét nghiệm liên quan đến HPV có được quỹ bảo hiểm y tế chi trả hay không.

Nhiều bạn đọc băn khoăn: Người mắc bệnh sùi mào gà có được hưởng bảo hiểm y tế khi điều trị không? Các xét nghiệm liên quan đến HPV có thuộc phạm vi chi trả của quỹ BHYT?

Người mắc bệnh sùi mào gà được hưởng quyền lợi BHYT khi khám, điều trị đúng quy định và tại cơ sở khám chữa bệnh có ký hợp đồng BHYT.

BHXH TP.HCM trả lời:

Sùi mào gà là một bệnh lý nhiễm trùng thuộc danh mục khám bệnh, chữa bệnh. Do đó, người dân hoàn toàn được hưởng quyền lợi BHYT khi điều trị căn bệnh này nếu đáp ứng các điều kiện sau: Khám và điều trị tại các bệnh viện, cơ sở y tế công lập hoặc tư nhân có ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT.

Đối với Bệnh viện cấp chuyên sâu như Bệnh viện Da liễu, Bệnh viện Từ Dũ… thì cần có giấy chuyển tuyến khi khám ngoại trú.

Quỹ BHYT sẽ chi trả cho các chi phí khám lâm sàng, tiền giường và các thủ thuật loại bỏ nốt sùi (như đốt laser, đốt điện, áp lạnh...) hoặc thuốc điều trị nằm trong danh mục được Bộ Y tế phê duyệt. Những loại thuốc biệt dược hoặc phương pháp thẩm mỹ, công nghệ cao nằm ngoài danh mục thì người bệnh phải tự chi trả.

Các xét nghiệm liên quan đến HPV nằm trong danh mục được Bộ Y tế phê duyệt được bảo hiểm y tế chi trả khi có chỉ định của bác sĩ phục vụ điều trị bệnh (không chi trả nếu người dân tự ý đi tầm soát, kiểm tra sức khỏe, tiêm phòng).