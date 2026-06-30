36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những cuộc đời mới bước ra từ trang báo 30/06/2026 10:51

(PLO)- Sau mỗi bài báo là một câu chuyện đời được lắng nghe, một quyền lợi được bảo vệ và một cuộc đời mới được mở ra từ niềm tin của bạn đọc.

36 năm hình thành và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành địa chỉ tin cậy của hàng triệu người dân trên khắp cả nước.

Đằng sau mỗi cuộc gọi đến đường dây nóng, mỗi lá thư gửi về tòa soạn hay mỗi email của bạn đọc là một câu chuyện đời, một hoàn cảnh riêng cùng niềm tin gửi gắm vào công lý, vào báo.

Nơi gửi gắm niềm tin

Suốt thời gian qua, báo Pháp Luật TP.HCM đã tiếp nhận hàng triệu đơn thư từ bạn đọc. Trong số đó, trường hợp bà Nguyễn Thị Thanh Phương ở phường Hiệp Bình để lại nhiều ấn tượng đặc biệt.

Bà Trần Thị Kim Hạnh vui mừng khi hai cháu nội được cấp giấy khai sinh. Ảnh: TRẦN LINH

Lá thư được bà viết tay, từng nét chữ cẩn thận, không phải để tìm quyền lợi cho bản thân mà mong báo giúp đỡ ba anh em Trương Thanh Tùng, Trương Thanh Tài và Trương Thanh Lộc - những người đã trưởng thành nhưng vẫn chưa có giấy khai sinh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, phóng viên đã xác minh hoàn cảnh, phân tích các vấn đề pháp lý và liên hệ với cơ quan chức năng. Hoàn cảnh của ba anh em họ Trương được đăng tải trên báo Pháp Luật TP.HCM và chỉ hơn một tháng sau, cùng với sự vào cuộc của chính quyền địa phương, ba anh em chính thức được cấp giấy khai sinh, có cơ sở pháp lý để thực hiện các quyền công dân cơ bản.

Cũng là câu chuyện của những người “vô danh” sống giữa TP.HCM, trường hợp ông Võ Văn Sung, 70 tuổi, là một ký ức khó quên đối với những người làm báo chúng tôi.

Cơ duyên đưa câu chuyện của ông Sung đến với báo Pháp Luật TP.HCM bắt đầu từ một cuốc xe ôm. Trong lần chở khách ra sân bay, ông chia sẻ về cuộc đời nhiều gian truân của mình. Người khách khi ấy là ông Nguyễn Văn Mỹ sau khi lắng nghe câu chuyện của người tài xế già đã gọi đến đường dây nóng của báo với mong muốn gia đình ông Sung được giúp đỡ.

Phóng viên gặp, tìm hiểu về hoàn cảnh của ba anh em họ Trương. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Giữa cái nắng gay gắt tháng 4-2024, phóng viên tìm đến căn phòng trọ chưa đầy 10 m² trong một con hẻm trên đường Nguyễn Tất Thành (phường Xóm Chiếu, TP.HCM). Nơi đó là chỗ ở của năm thành viên trong gia đình ông Sung. Cuộc sống vốn đã khó khăn, lại càng chật vật hơn khi nhiều năm liền cả gia đình ba thế hệ không có giấy tờ tùy thân.

Sau khi báo Pháp Luật TP.HCM đăng tải hoàn cảnh của gia đình, các cơ quan chức năng đã vào cuộc. Không lâu sau đó, các thành viên trong gia đình ông Sung lần lượt được cấp giấy khai sinh và CCCD, mở ra cơ hội tiếp cận đầy đủ các quyền lợi của công dân.

Tờ khai sinh trống tên cha mẹ và kỷ niệm cuối…

Tiếp nối hành trình ấy, một ngày đầu tháng 6-2026, bộ phận tiếp bạn đọc của báo đón bốn vị khách đặc biệt. Một người hàng xóm đưa ba bà cháu đến tòa soạn với mong muốn giúp hai đứa trẻ có được giấy khai sinh.

Người bà kể trong nghẹn ngào: Mẹ của hai bé không có giấy tờ tùy thân nên bệnh viện không thể cấp giấy chứng sinh. Chính vì vậy, hai đứa trẻ dù đã 4-5 tuổi vẫn chưa được đăng ký khai sinh. Sau đó, người mẹ bỏ đi, người cha vướng vòng lao lý, các em sống nương nhờ ông bà nội.

Biết báo Pháp Luật TP.HCM từng hỗ trợ nhiều trường hợp tương tự, chị Đào (hàng xóm) đã đưa ba bà cháu đến báo với hy vọng tìm được sự giúp đỡ. Đó cũng là những ngày cuối cùng báo Pháp Luật TP.HCM thực hiện sứ mệnh phục vụ bạn đọc.

Khác với những lần tác nghiệp trước, lần này phóng viên mang theo nhiều nỗi lo bởi thời gian không còn nhiều.

UBND phường nơi gia đình có địa chỉ thường trú từ chối giải quyết do thực tế hai đứa trẻ không còn cư trú tại địa phương. Không bỏ cuộc, phóng viên tiếp tục cùng gia đình tìm đến UBND phường Bình Tân, nơi các em đang sinh sống để trình bày hoàn cảnh.

Sau khi xem xét vụ việc, cán bộ hộ tịch đã tham mưu hướng giải quyết phù hợp nhất: Cấp giấy khai sinh cho hai đứa trẻ, trước mắt để trống phần tên cha và mẹ.

Cuối tháng 6, hai giấy khai sinh đã được trao tận tay các em.

Khi nghe phóng viên chia sẻ đây có thể là một trong những kỷ niệm cuối cùng của báo Pháp Luật TP.HCM với bạn đọc, bà Trần Thị Kim Hạnh, bà nội của hai đứa trẻ, nghẹn ngào: “Lúc nghe cô (phóng viên) động viên và giúp đỡ, tôi mừng hơn trúng số. Tôi cứ nghĩ sau này ai gặp khó khăn về giấy tờ thì sẽ chỉ đến nhờ báo giúp. Nghe tin báo giải thể, tôi buồn lắm. Chắc nhà tôi may mắn lắm mới được là người cuối cùng cô giúp trước ngày báo đóng cửa...”.

Khoảnh khắc chứng kiến nhân vật của mình nhận giấy khai sinh, chúng tôi mới thực sự thở phào nhẹ nhõm vì đã kịp hoàn thành trách nhiệm với bạn đọc.

36 năm qua, chúng tôi và các anh chị đồng nghiệp đã gặp gỡ và đồng hành rất nhiều hoàn cảnh khác nhau. Đến nay, hành trình ấy khép lại nhưng những giá trị mà báo để lại sẽ còn tiếp tục được nhắc nhớ. Đó không chỉ là những bài báo, mà còn là những cuộc đời đã được thay đổi, những quyền lợi đã được bảo vệ và những niềm tin đã được vun đắp trên hành trình phục vụ bạn đọc và xã hội.