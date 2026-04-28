Chuẩn bị thông xe đường giao thông Khu Trường đua Phú Thọ, TP.HCM 28/04/2026 09:12

(PLO)- Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Thới cho biết dự kiến sẽ thông xe kỹ thuật hai tuyến đường thuộc dự án Xây dựng hạ tầng và đường giao thông Khu trường đua Phú Thọ vào ngày 30-4.

Hiện tại, khu vực Trường đua Phú Thọ, phường Bình Thới (TP.HCM) đang trải qua một đợt chỉnh trang đô thị. Trong khu vực này có 14 dự án được đầu tư xây dựng bao gồm: Xây dựng hạ tầng và đường giao thông; công viên khu Trường đua Phú Thọ; Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ; các dự án nâng cấp, sửa chữa công trình thể thao...

Với dự án Xây dựng hạ tầng và đường giao thông, dự án sẽ xây dựng năm tuyến đường với tổng chiều dài hơn 2 km, lộ giới từ 2 đến 6 làn xe.

Dự án sẽ nối thông khu trường đua với các đường Lê Đại Hành, Lữ Gia, Lý Thường Kiệt và đường 3 Tháng 2.

Dự án được khởi công từ tháng 5-2025. Dự kiến hai tuyến chính sẽ thông xe kỹ thuật vào dịp 30-4, các tuyến còn lại hoàn thành trong tháng 6-2026.

Thông tin liên quan dự án Xây dựng hạ tầng và đường giao thông, ông Nguyễn Thanh Hưng, Quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Thới, cho hay dự án Xây dựng hạ tầng và đường giao thông Khu trường đua Phú Thọ được Xây dựng phê duyệt dự án đầu tư với mức đầu tư 200 tỉ đồng.

Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Thới đang triển khai thi công đối với 4/5 tuyến đường gồm các tuyến DP1, DP2, DP3, DP4, các tuyến đường trên đang triển khai các công tác thảm nhựa mặt đường, phần vỉa hè, hệ thống chiếu sáng, hạ tầng kỹ thuật (điện, thoát nước), cây xanh tại các tuyến đường. Riêng tuyến đường DP5 Ban đang phối hợp với các đơn vị để nhận mặt bằng.

Hiện đã có hai tuyến đường DP1, DP2 nối tuyến đường Lê Đại Hành với đường Lữ Gia, Lý Thường Kiệt đã cơ bản hoàn thành toàn bộ khối lượng nhựa mặt đường giao thông, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng, hệ thống thoát nước.

"Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Phường Bình Thới, đang thực hiện các thủ tục xin ý kiến thông qua Sở Xây dựng về phương án giao thông tại khu vực, dự kiến sẽ thông xe kỹ thuật hai tuyến đường DP1, DP2 vào ngày 30-4 để chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Qua đó góp phần giảm tải lưu thông cho các tuyến đường xung quanh khu trường đua Phú Thọ. Đối với các tuyến đường còn lại: dự kiến hoàn thành, thông xe vào ngày 30-6"- ông Nguyễn Thanh Hưng nói.