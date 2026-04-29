Tụ tập để thử xe độ và đua xe trái phép, 24 thanh thiếu niên bị khởi tố 29/04/2026 12:37

Ngày 29-4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố 24 thanh thiếu niên liên quan hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời tiếp tục xác minh, xử lý các trường hợp còn lại trong vụ đua xe trái phép xảy ra ngày 12-4.

24 thanh thiếu niên bị khởi tố. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 12-4, L.V.Q cùng nhóm bạn (đều 17 tuổi, ngụ xã Mỹ Lộc, Tây Ninh) đến tiệm sửa xe của T.Q.T (17 tuổi, cùng địa phương) để sửa và xem các xe đã được “độ”. Tại đây, T nghe thông tin về việc một số nhóm thường tụ tập tại khu du lịch biển Tân Thành (tỉnh Đồng Tháp) vào rạng sáng chủ nhật để đua xe nên đã rủ 8 người trong nhóm của Q cùng đi nhằm cổ vũ và thử xe.

Khoảng 3 giờ cùng ngày, nhóm của T di chuyển bằng 5 xe mô tô từ xã Mỹ Lộc hướng về khu vực trên. Khi đến gần ngã tư Gia Thuận (tỉnh Đồng Tháp), nhóm này gặp thêm 7 đối tượng khác, độ tuổi từ 16 đến 20, đến từ Tây Ninh và TP.HCM, cùng một số người chưa rõ nhân thân.

Sau khi gặp nhau, các nhóm đã ra hiệu thách thức và thống nhất đua xe trái phép để thử xe độ. Cả nhóm sau đó quay đầu xe về hướng cầu Mỹ Lợi, chạy về tỉnh Tây Ninh. Đến khoảng 6 giờ sáng, đoàn xe đã tăng lên khoảng 25 chiếc, nhiều xe không gắn hoặc che biển số.

Lực lượng chức năng dựng lại hiện trường 24 thanh thiếu niên tụ tập đua xe. Ảnh: CTV

Các thanh thiếu niên tổ chức chạy xe dàn hàng ngang, liên tục rồ ga, bốc đầu, lạng lách, đánh võng trên tuyến tránh Quốc lộ 50, đường tỉnh 830 và Quốc lộ 50, kéo dài khoảng 14km từ cầu Mỹ Lợi đến ngã tư Chợ Trạm, đi qua địa bàn các xã Cần Giuộc, Tân Lân và Mỹ Lệ (Tây Ninh). Hành vi này gây mất an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Đáng chú ý, một số thanh thiếu niên như Lê Phong Thuận (20 tuổi), Trần Nguyễn Thiện Trung (20 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) và Trần Nghĩa (18 tuổi, ngụ Tây Ninh) còn quay video cảnh đua xe và đăng tải lên mạng xã hội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với công an các địa phương liên quan và Công an TP.HCM, Đồng Tháp tiến hành xác minh. Lực lượng chức năng đã mời làm việc 35 người có liên quan.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã khởi tố 24 người về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, tiếp tục thu thập chứng cứ, làm rõ vai trò của các cá nhân còn lại để xử lý theo quy định.