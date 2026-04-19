Xử lý nhóm thanh niên tông rào chắn của công an và livestream cổ vũ đua xe 19/04/2026 14:29

Công an TP Huế đồng loạt ra quân chốt chặn, mật phục xử lý nhiều thanh niên lạng lách, dương tính ma túy và livestream cổ vũ đua xe, tối 18-4.

Nhằm triệt xóa tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, gây rối trật tự, Công an TP Huế đã huy động tối đa lực lượng, kết hợp tuần tra công khai và hóa trang mật phục tại các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn.

Chỉ trong đêm đầu ra quân, lực lượng chức năng đã lập biên bản 28 trường hợp vi phạm với 51 lỗi, chủ yếu là người chưa đủ tuổi lái xe, độ pô, vi phạm nồng độ cồn... Cơ quan công an đã tạm giữ 20 xe máy, hai xe điện và sau giấy phép lái xe.

Đáng chú ý, các tổ công tác đã kịp thời khống chế một nhóm ba thanh niên đi ngược chiều, lạng lách, chở quá số người và cố tình tông thẳng vào rào chắn của lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Đơn vị phát hiện một người dương tính với chất ma túy khi đang tham gia giao thông. Đồng thời, triệu tập ba nhóm gồm 16 người có hành vi tụ tập, phát trực tiếp trên mạng xã hội để cổ vũ đua xe trái phép.