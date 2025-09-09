15 phút truy bắt chiếc xe đua F1 từng là 'bóng ma xa lộ' suốt 6 năm 09/09/2025 08:52

(PLO)- Phải 6 năm sau tin báo đầu tiên về chiếc xe đua F1 chạy trái phép trên xa lộ ở miền trung CH Czech, cảnh sát nước này mới bắt được tài xế.

Cảnh sát CH Czech đã bắt tài xế lái chiếc xe kiểu xe đua công thức 1 (F1) trên một đoạn đường công cộng ở vùng Stredocesky (tức vùng Trung Bohemian ở miền trung nước này) sau 6 năm truy tìm “bóng ma xa lộ” này, đài CNN đưa tin.

Người phát ngôn lực lượng cảnh sát vùng Trung Bohemia - Trung uý Michaela Richterova cho biết vào sáng 7-9 cảnh sát đã nhận liên tiếp các tin báo về một chiếc xe đua F1 tại một trạm xăng gần thị trấn Dobris và sau đó phóng với tốc độ cao trên đường cao tốc D4 theo hướng về TP Pribram trong vùng.

Chiếc xe đua F1 đổ xăng gần thị trấn Dobris (vùng Trung Bohemia, CH Czech) sáng 7-9. Ảnh: BLESK.CZ

Cảnh sát nhanh chóng cử nhiều xe tuần tra và một trực thăng đuổi theo chiếc xe đua F1. Sau khoảng 15 phút, cảnh sát đã bắt giữ tài xế tại nhà riêng của người này ở làng Buk - cách nơi lần đầu tiên phát hiện chiếc xe chưa đầy 20 km.

Chiếc xe đua F1 chạy trên xa lộ ở vùng Trung Bohemia. Ảnh: BLESK.CZ

Tài xế chiếc xe đua F1 trên là một người đàn ông 51 tuổi, xét nghiệm âm tính với cả rượu và ma tuý, đã được đưa về đồn cảnh sát để thẩm vấn.

Chiếc xe đua F1 chạy trên xa lộ ở vùng Trung Bohemia. Ảnh: BLESK.CZ

Theo một số hình ảnh trên truyền thông địa phương và trên mạng xã hội, tài xế xe đua F1 không chấp hành yêu cầu dừng xe của cảnh sát. Khi bị buộc dừng xe tại nhà riêng, người này còn kiên quyết không chịu rời khỏi xe.

Cảnh sát CH Czech hôm 7-9 truy đuổi chiếc xe đua F1 trên đường cao tốc D4 tới tận nhà riêng của tài xế. Ảnh: BLESK.CZ

Sau một cuộc tranh luận gay gắt gần 10 phút giữa cảnh sát với người đàn ông 51 tuổi trên và con trai người này, tài xế chiếc xe đua F1 này mới chịu ra khỏi xe với hai tay giơ cao trên đầu.

Cảnh sát thuyết phục tài xế (lúc này còn đang ngồi trên xe) bước ra khỏi chiếc xe đua F1, chấp hành yêu cầu bắt giữ. Ảnh: BLESK.CZ

Đài TN Nova (CH Czech) cho biết tài xế xe đua F1 trên còn cáo buộc cảnh sát xâm phạm nhà riêng và tuyên bố sẽ khởi kiện. Con trai của người này quả quyết rằng “toàn bộ vụ việc này chỉ là một vụ vi phạm giao thông” và cáo buộc “cảnh sát đã làm sai”.

Tài xế chiếc xe đua F1 rời khỏi xe với 2 tay giơ cao trên đầu. Ảnh: BLESK.CZ

Trưởng phòng Báo chí của Cảnh sát CH Czech - Đại tá Ondrej Moravcik hôm 8-9 giải thích rằng trong tình huống đó các nhân viên cảnh sát “đang truy đuổi một người bị tình nghi có hành vi vi phạm pháp luật”, do đó có quyền xâm nhập không gian thuộc tài sản cá nhân của công dân.

Đến cuối ngày 8-9, vẫn chưa có thông tin nào về việc tài xế trên có đệ đơn kiện hay chưa.

Tài xế chiếc xe đua F1 (áo bảo hộ đỏ) bước vào xe cảnh sát. Ảnh: BLESK.CZ

Cơ quan Cảnh sát CH Czech cho biết những chiếc xe đua loại này “không được phép lưu thông trên đường vì chúng không đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo luật định” và “việc lái xe đua công thức hoặc các loại xe đua tương tự không chỉ nguy hiểm cho bản thân người lái mà còn cho những người tham gia giao thông khác”.

Video được gửi tới cảnh sát để trình báo về một chiếc xe đua F1 phóng nhanh nguy hiểm trên xa lộ ở vùng Trung Bohemia (CH Czech) hồi tháng 9-2019. Nguồn: CT24/CẢNH SÁT VÙNG TRUNG BOHEMIA

Sau vụ truy bắt hôm 7-9, cảnh sát ở CH Czech đã kết thúc 6 năm gần như đuổi theo “bóng ma xa lộ” kể từ năm 2019 – lần đầu tiên họ được báo cáo về một chiếc xe đua F1 chạy trên đường cao tốc D4.

Một vụ việc tương tự được trình báo vào năm 2022. Tuy nhiên, cảnh sát không thể xác định tài xế là ai vì người này đội mũ bảo hiểm che kín đầu.

Sau khi bị bắt giữ hôm 7-9, tài xế xe đua F1 trên có thể bị hành chính từ 5.000 đến 10.000 koruna Czech (khoảng 240-480 USD) và bị cấm lái xe từ 6 tháng tới 1 năm.