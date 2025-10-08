Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên và đạt đỉnh trong 2 ngày tới 08/10/2025 15:22

(PLO)- Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao tại An Giang và các vùng trũng thấp, ven sông tại TP Cần Thơ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng lũ thượng nguồn kết hợp với kỳ triều cường, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên và đạt đỉnh từ ngày 8-10 đến ngày 10-10; sau đó biến đổi chậm.

Cụ thể, đỉnh lũ trên sông Tiền tại trạm Tân Châu có khả năng lên mức 3,9 m, dưới báo động 2 khoảng 0,1 m; trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc có khả năng lên mức 3,4 m, dưới báo động 2 khoảng 0,1 m và tại các trạm hạ nguồn sông Cửu Long lên mức báo động 2, có nơi trên báo động 3 từ 0,1-0,3m.

Sáng 8-10, triều cường trên sông Hậu dâng cao đạt 2,13 m, vượt báo động 3 khiến 1 số tuyến đường trên địa bàn TP Cần Thơ ngập sâu. Ảnh: THANH TÂM

“Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao tại tỉnh An Giang và các vùng trũng thấp, ven sông tại TP Cần Thơ và các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long. Đề phòng tình trạng sạt lở bờ bao, đê bao yếu tại các vùng xảy ra ngập lụt” - Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo.

Theo bản tin cảnh báo dông, sét, lốc và mưa đá cục bộ của Đài khí tượng thủy văn TP Cần Thơ phát đi đầu giờ chiều 8-10, qua phân tích ảnh mây vệ tinh và ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu đang phát triển mạnh gây mưa dông cho khu vực các phường Mỹ Xuyên, Phước Thới, Thuận Hưng, Thới Long, Trung Nhứt, Tân Lộc và các xã Ngọc Tố, Thạnh Thới An, Trung Hưng, Tài Văn, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Trinh.

Dự báo trong hai giờ tới, các vùng mây đối lưu này tiếp tục gây mưa dông cho các khu vực kể trên. Sau đó, có xu hướng di chuyển mở rộng và lan sang các phường lân cận trên địa bàn TP Cần Thơ.

“Trong mưa dông đề phòng dông lốc, mưa đá, sét và gió giật mạnh làm gãy đổ cây, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, gây nguy hiểm cho tính mạng con người. Mưa lớn cục bộ gây ngập nơi trũng thấp” - Đài khí tượng thủy văn TP Cần Thơ cảnh báo.

Còn theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh An Giang, trong khoảng ba tiếng đồng hồ qua, mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho các xã Bình Thạnh Đông, Chợ Vàm, Phú Tân và vùng biển Phú Quốc, Kiên Hải. Vùng phản hồi này di chuyển theo hướng Tây Nam đi Đông Bắc với vận tốc khoảng 10-20 km/giờ.

Cơ quan này cũng dự báo trong khoảng thời gian từ bây giờ đến khoảng ba tiếng đồng hồ tiếp theo, các khối mây tiếp tục gây mưa, mưa rào và dông ở vùng biển Phú Quốc, Kiên Hải và ở các xã, phường như: Bình Thạnh Đông, Hòn Đất, Vĩnh Gia, Chợ Vàm, Phú Tân, Ba Chúc, Ô Lâm, Tri Tôn, Khánh Bình, Sơn Kiên, Mỹ Thuận, Kiên Lương, Thới Sơn, Mỹ Đức… Lượng mưa phổ biến khoảng 15-25 mm, có nơi trên 35 mm.