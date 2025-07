Chủ tịch TP Cần Thơ treo thưởng cho người có ý tưởng chống ngập hiệu quả 04/07/2025 19:39

Chiều 4-7, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ có buổi làm việc với các sở, ngành và địa phương về tình trạng ngập nước trên địa bàn TP.

3 nguyên nhân gây ngập nội đô

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết trong cơn mưa lớn gần nhất (ngày 27-5), thống kê sơ bộ trên địa bàn quận Ninh Kiều có khoảng 20 tuyến đường chính và khu dân cư xảy ra tình trạng ngập, nghẹt.

Trong đó, có một số tuyến đường ngập sâu, như đường Hùng Vương, đường Cách Mạng Tháng Tám, đường Trần Việt Châu, đường Nguyễn Văn Cừ, Khu dân cư 91B đường Nguyễn Văn Linh… Ngoài ra, khoảng từ tháng 8 đến tháng 12-2024, trên địa bàn TP từng xảy ra tình trạng ngập sâu trên diện rộng, trùng với thời điểm lũ trên sông đạt đỉnh và triều cường lớn nhất.

Theo Sở Xây dựng, nguyên nhân xảy ra ngập lụt trên địa bàn TP gồm nhiều yếu tố như vị trí địa lý, điều kiện địa hình; do tác động của lũ thượng nguồn, triều cường dâng cao trên sông Hậu; quá trình đô thị hóa, sụt lún đất…

Cũng theo Sở Xây dựng, những năm gần đây tình trạng ngập lụt trên địa bàn TP diễn biến phức tạp đã gây trở ngại lớn cho nhiều hoạt động kinh tế, xã hội. Đặc biệt là ảnh hưởng kinh doanh buôn bán, giao thông, sản xuất nông nghiệp, vệ sinh môi trường và bộ mặt cảnh quan đô thị TP.

Ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ báo cáo về tình trạng ngập nước một số tuyến đường và giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Ảnh: CHÂU ANH

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thái Bảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Tân An (nguyên Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều) cho rằng năng lực thoát nước của TP hiện vẫn chưa đảm bảo. Cụ thể, các cửa thu nước xuống hệ thống cống bố trí không đủ và nhỏ, do đó, khi mưa lớn lưu lượng tiêu thoát nước kém.

Cạnh đó, hệ thống cống chính chưa đủ lớn để thoát nước chủ lực cho các tuyến đường nhánh đấu nối vào hệ thống cống chính. Trong khi đó, hệ thống cống thoát nước thời gian qua chưa được đầu tư, nâng cấp, việc đấu nối thiếu khoa học và chưa đảm bảo hướng thoát nước. Từ đó dẫn đến tình trạng ngập đường kéo dài mỗi khi mưa to.

Ông Nguyễn Thái Bảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Tân An . Ảnh: CHÂU ANH

Để giải quyết tình trạng trên, Phó chủ tịch Thường trực UBND phường Tân An kiến nghị TP bố trí thêm các cửa thu thoát nước, đầu tư, cải tạo hệ thống cống thoát nước đồng bộ, tăng hiệu suất thoát nước của TP. Đồng thời vận hành hệ thống âu thuyền hiệu quả, nhịp nhàng phát huy hiệu quả đầu tư.

Còn theo ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó chủ tịch UBND phường Ninh Kiều (nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Ninh Kiều), trước đây tình trạng ngập chỉ xảy ra vào mùa mưa, lũ, thế nhưng hiện nay “cứ mưa xuống là ngập”.

“Ninh Kiều là vùng lõi, sau quá trình đô thị hóa, hầu hết hệ thống cống thoát nước đấu nối không đồng bộ, các dự án trên địa bàn không kết nối được. Cạnh đó, rác thải sinh hoạt gây tắc nghẽn hệ thống ống cống, hệ thống thu nước thải ra sông không phát huy hiệu quả... là nguyên nhân lớn nhất gây ngập TP” - Phó Chủ tịch UBND phường Ninh Kiều lý giải thêm.

Từ đó, ông Ánh đề xuất đầu tư hoàn thành đồng bộ các đoạn kè còn lại của TP. Đồng thời, khơi thông cống rãnh, nạo vét dòng chảy, sớm hoàn thiện và vận hành hệ thống thu nước thải.

Treo thưởng lớn cho người tìm ra ý tưởng chống ngập hiệu quả

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho rằng tình trạng ngập nước ở một số tuyến đường thời gian qua khiến người dân bức xúc. Cạnh đó, tình trạng ngập nước cũng ảnh hưởng nhiều đến phát triển kinh tế, ảnh hưởng đến bộ mặt đô thị, môi trường sống và sức khỏe của người dân.

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu các ngành, các địa phương vận hành các cống, âu thuyền nhịp nhàng khi triều cường lên. Ảnh: CHÂU ANH

Từ báo cáo của ngành chức năng TP, đề xuất của các địa phương, người đứng đầu UBND TP Cần Thơ nhận định ngập trên các tuyến đường nội ô là do triều cường, do mưa lớn kéo dài và do mưa cộng với triều cường dâng.

Hiện nay, ngập vì triều cường cơ bản đã được giải quyết bằng các cống, âu thuyền ngăn triều cường. Riêng đối với năng lực thoát nước của hệ thống cống, tốc độ đô thị hóa, hạn chế của hệ thống thu nước thải... TP Cần Thơ vẫn chưa có phương án, giải pháp cụ thể giải quyết triệt để.

Từ thực tế đó, ông Trần Văn Lâu yêu cầu Sở Xây dựng khảo sát toàn bộ hệ thống thoát nước của các tuyến đường. Từ đó, xem xét hệ thống thoát nước của tuyến đường nào chưa phù hợp phải điều chỉnh lại.

“Cần tính toán để làm hệ thống thoát nước cho đồng bộ và đấu nối phù hợp, không để xảy ra tình trạng xung đột dòng chảy gây tràn lên mặt đường hoặc nước thoát không được gây ùn ứ. Không thể làm đường, làm hệ thống thoát nước cho có” - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ: "Thưởng nóng 50 triệu đồng và bằng khen đột xuất cho người đề ra ý tưởng chống ngập cho TP trong giai đoạn trước mắt". Ảnh: CHÂU ANH

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng yêu cầu các sở ngành, các địa phương tăng cường tuyên truyền để người dân có ý thức cộng đồng, không xả thải, vứt rác bừa bãi; yêu cầu các công trình xây dựng phải thu gom vật liệu không để lấp các hố ga, kể cả các miệng thu nước xuống cống.

“Hôm nay, tôi phát động một phong trào để truyền cảm hứng cho các đơn vị mạnh dạn đề xuất. Theo đó, nếu ai đề ra ý tưởng chống ngập cho TP trong giai đoạn trước mắt, vài trận mưa tới mà không ngập hoặc hạn chế ngập TP sẽ thưởng nóng 50 triệu đồng và bằng khen đột xuất. Làm tốt, có tầm nhìn, có chiều sâu là phải thưởng ngay” - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ khẳng định.