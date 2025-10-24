Khởi công dự án cấp nước ngọt cho hơn 2 triệu người dân ở Đồng bằng sông Cửu Long 24/10/2025 14:47

(PLO)- Dự án sẽ cung cấp nước ngọt cho hơn 2 triệu người dân ở Đồng bằng sông Cửu Long, với vốn đầu tư giai đoạn 1 hơn 1.820 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý IV-2026.

Ngày 24-10, tại xã Kim Sơn (Đồng Tháp), Công ty TNHH Nước thô DNP – Sông Tiền (thành viên DNP Water) khởi công dự án Trạm bơm nước thô Nhà máy nước Đồng Tâm và hệ thống tuyến ống truyền tải. Đây là dự án nhà máy nước thô liên vùng đầu tiên của cả nước, được xem là giải pháp căn cơ, bền vững cho tình trạng khan hiếm nước ngọt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Dự án có tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 hơn 1.820 tỉ đồng, công suất thiết kế 300.000 m³/ngày đêm, dự kiến hoàn thành vào quý IV-2026. Hệ thống gồm các trạm bơm chính và tuyến ống dài khoảng 115 km, dẫn nước thô không nhiễm mặn từ sông Tiền và kênh Nguyễn Tấn Thành đến các nhà máy nước sạch tại Đồng Tháp, Tây Ninh và Vĩnh Long.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: V.LONG



Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ cung cấp nước thô cho hơn 2 triệu người dân, phục vụ sinh hoạt, sản xuất và các khu công nghiệp trọng điểm của vùng. Giai đoạn 2 sẽ mở rộng tuyến ống và trạm bơm từ khu vực Cái Bè – cầu Mỹ Thuận, nâng công suất lên 600.000 m³/ngày đêm, hình thành mạng cấp nước liên hoàn giữa các tỉnh khu vực sông Tiền.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đánh giá, Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm nông nghiệp của cả nước nhưng đang chịu tác động nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn và sụt giảm nguồn nước ngọt. “Dự án cấp nước thô liên vùng Đồng Tháp – Tây Ninh – Vĩnh Long có ý nghĩa chiến lược, góp phần bảo đảm an ninh nguồn nước và phát triển bền vững toàn vùng” – ông Văn nói.

Hiện nhiều khu vực ở Đồng bằng sông Cửu Long thiếu nước ngọt do tình trạng xâm nhập mặn. Ảnh: V.LONG

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thành Diệu cho biết tình trạng xâm nhập mặn những năm gần đây gây áp lực lớn cho sản xuất và đời sống người dân. “Nhà máy đặt ở vị trí thuận lợi, không chỉ phục vụ dân sinh mà còn hỗ trợ phát triển khu công nghiệp Đông Nam Tân Phước. Chính quyền địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ để dự án sớm hoàn thành, đáp ứng kỳ vọng của người dân vùng hạ nguồn” – ông Diệu khẳng định.

Về phía nhà đầu tư, Chủ tịch HĐQT DNP Water Hoàng Minh Hùng cam kết triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn. Ông Hùng cho biết dự án sẽ là biểu tượng cho sự hợp tác giữa doanh nghiệp và chính quyền, đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội và tầm nhìn phát triển bền vững.

ĐBSCL đang đối mặt với tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn ngày càng nghiêm trọng, nguồn nước ngầm suy giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và sản xuất. Dự án Nhà máy nước Đồng Tâm được kỳ vọng sẽ giải quyết căn cơ bài toán nước ngọt, tạo nguồn cung ổn định, an toàn và tiết kiệm chi phí ứng phó hạn mặn, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân.