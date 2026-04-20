Bí thư Đà Nẵng làm Trưởng ban chỉ đạo chính sách nhà ở, bất động sản 20/04/2026 14:07

(PLO)- Bí thư Thành ủy Đà Nẵng làm Trưởng ban chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản.

Ngày 20-4, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng ký Quyết định số 809 thành lập Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản TP.

Theo quyết định, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng làm Trưởng ban chỉ đạo; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP làm Phó trưởng ban Thường trực. Các phó trưởng ban khác là Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.

Ngoài ra, Ủy viên Thường trực là Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách lĩnh vực xây dựng.

Một dự án nhà ở xã hội tại Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Ban chỉ đạo còn có 15 ủy viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan như Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Công an TP và đại diện các ngân hàng. Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo.

Chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo là lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chủ trương của Trung ương và TP về nhà ở và bất động sản.

Đặc biệt, tập trung hoàn thành mục tiêu của đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” của Chính phủ; chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở TP được duyệt.

Đồng thời nghiên cứu, đề xuất các cơ chế chính sách phù hợp với điều kiện thực tế của Đà Nẵng để phát triển thị trường bất động sản hiệu quả.

Ban chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai các dự án nhà ở trên địa bàn TP.

Các thành viên Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng ban sử dụng con dấu của Thành ủy, các phó trưởng ban và ủy viên thường trực sử dụng con dấu của UBND TP. Các cơ quan thành viên khác sử dụng con dấu của đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ban chỉ đạo cũng sẽ thành lập một tổ giúp việc riêng biệt để hỗ trợ triển khai các cơ chế, chính sách chuyên sâu. Ban chỉ đạo sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2350/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng kiện toàn Ban chỉ đạo về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn TP.