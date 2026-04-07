Đà Nẵng bố trí loạt công trình cao tầng ven sông, ven biển thế nào? 07/04/2026 20:16

(PLO)- Sở Xây dựng Đà Nẵng trả lời báo chí về việc quy hoạch, bố trí hàng loạt công trình cao tầng ven sông Hàn, ven biển.

Tại cuộc họp báo quý I-2026 của UBND TP Đà Nẵng chiều 7-4, các phóng viên đã đặt câu hỏi về việc TP quy hoạch, bố trí quá nhiều công trình cao tầng ven sông Hàn, ven biển.

Điều này đang gây áp lực lớn lên hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông ở các khu vực này. Vậy Đà Nẵng quy hoạch các cao ốc dựa trên nguyên tắc nào?

Ngày càng nhiều công trình cao tầng mọc lên sát hai bờ sông Hàn. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Võ Tấn Hà, Phó giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng cho hay, việc định hướng, cấp phép công trình cao tầng ven sông Hàn chỉ được thực hiện trên cơ sở các đồ án, quy hoạch đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc định hướng phát triển công trình được nghiên cứu theo từng khu vực, từng đoạn tuyến, từng ô phố. Đồng thời kiểm soát hợp lý tầng cao, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất…

Theo ông Hà, nguyên tắc bố trí công trình cao tầng ven sông Hàn không chỉ căn cứ vào chiều cao, mà được đánh giá tổng hợp trên nhiều tiêu chí. Trong đó có tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan toàn tuyến, phương án kết nối giao thông, đảm bảo không gây ùn tắc cục bộ.

Ngoài ra còn có sự hài hòa giữa không gian công cộng, cây xanh, mặt nước với các khu chức năng thương mại, dịch vụ, nhà ở.

Ông Hà cho hay, mỗi đô thị có điều kiện tự nhiên, cấu trúc không gian, hiện trạng xây dựng, mật độ dân cư, mạng lưới giao thông và mục tiêu phát triển khác nhau.

Do đó, việc áp dụng mô hình phát triển không gian đô thị cần được nghiên cứu trên cơ sở đặc thù riêng của từng địa phương.

Theo định hướng quy hoạch chuyên ngành giao thông đô thị TP Đà Nẵng tầm nhìn đến năm 2045, đã có các tuyến đường sắt đô thị nhằm tăng cường khả năng lưu thông kết nối, góp phần giảm tải áp lực lên hạ tầng đô thị.

Ở khu vực ven biển, UBND TP Đà Nẵng cũng đã thống nhất chủ trương nghiên cứu mở rộng các trục đường theo đề xuất của Sở Xây dựng.

Về lâu dài, Sở Xây dựng cho rằng cần rà soát quy hoạch để phân bố lại không gian đô thị, đưa một số cơ sở về phía nam.

Cùng với đó là đẩy nhanh thực hiện đường sắt đô thị, nâng cấp các tuyến đường, xử lý thông minh hóa các nút giao thông.