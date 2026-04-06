Sở Xây dựng Đà Nẵng điểm tên từng tuyến đường chưa dọn dẹp vỉa hè 06/04/2026 16:19

(PLO)- Sở Xây dựng Đà Nẵng công bố loạt hình ảnh sau tuần tra, điểm tên từng tuyến đường chưa được thực hiện dọn dẹp vỉa hè.

Ngày 6-4, Sở Xây dựng Đà Nẵng có văn bản gửi UBND các xã, phường về việc dọn dẹp vỉa hè theo Chỉ thị số 14 của Thành ủy và Kế hoạch số 109 của UBND TP.

Qua theo dõi, Sở Xây dựng Đà Nẵng nhận thấy việc dọn dẹp vỉa hè tại các tuyến đường trong các khu dân cư chưa có chuyển biến. Các chậu cây, biển hiệu, thùng xốp, bàn ghế đá, vật cản trên vỉa hè chưa được dọn dẹp.

Vỉa hè đường Cầm Bá Thước (ảnh trái) và đường Tiểu La, phường Hòa Cường còn rất nhiều chậu cây lấn chiếm. Ảnh: Sở Xây dựng

Sở Xây dựng đề nghị UBND các phường, xã khẩn trương yêu cầu người dân chấp hành triệt để việc tháo dỡ, di dời, dọn dẹp sạch sẽ các vật cản trên vỉa hè. TP không cho phép để chậu cây, vật cản sát tường nhà, tường rào, cổng ngõ trong phạm vi chỉ giới đỏ.

UBND các phường, xã cần có phương án thu dọn các vật cản trên vỉa hè trong trường hợp người dân không tự giác thu dọn.

Qua tuần tra, Sở Xây dựng công bố loạt hình ảnh các tuyến đường chưa dọn dẹp vỉa hè dưới đây:

Vỉa hè đường Trần Văn Trứ (phường Hòa Cường) ngay lõi trung tâm TP Đà Nẵng, nơi tập trung rất đông hàng quán.

Vỉa hè đường Thượng Đức (ảnh trái) và đường Tây Sơn, phường Ngũ Hành Sơn.

Hiện trạng vỉa hè tại đường An Trung Đông (ảnh trái, phường An Hải) và đường Đảo Xanh 4 (phường Hòa Cường).

Khu Đảo Xanh ở Đà Nẵng là nơi sinh sống của nhiều "đại gia" với hàng loạt biệt thự lớn. Vỉa hè nơi đây từ lâu đã trở thành vườn cây cảnh riêng của các chủ nhà.

Hiện trạng các chậu cây cảnh để tràn lan trên vỉa hè đường Trần Huấn (ảnh trái) và đường Thăng Long, phường Cẩm Lệ.

Vỉa hè hai tuyến đường Nguyễn Chánh và Phan Văn Thuật, phường Liên Chiểu.

Vỉa hè đường Hoài Thanh (phường Ngũ Hành Sơn) bị lấn chiếm nghiêm trọng.

Vỉa hè đường Phạm Hữu Kính (ảnh trái) và đường Dương Khuê, phường Ngũ Hành Sơn chưa có chuyển biến sau hơn một tuần Đà Nẵng ra quân thực hiện Kế hoạch số 109.