Quy hoạch TP Đà Nẵng với dân số 6 triệu người 07/04/2026 09:49

(PLO)- Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2050 với dân số đạt 6 triệu người, trong đó dân số đô thị khoảng 4 triệu người.

Ngày 7-4, UBND TP Đà Nẵng cho biết, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định phê duyệt quy hoạch chung TP này đến năm 2050, tầm nhìn đến 2075.

Theo đó, mục tiêu phát triển đến năm 2050, xây dựng Đà Nẵng là TP hiện đại, thông minh, đáng sống và giàu bản sắc, là cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia. Thời điểm 2050, TP Đà Nẵng đạt khoảng 6 triệu người, trong đó, dân số đô thị khoảng 4 triệu người.

TP đáng sống mang tầm quốc tế

TP Đóng vai trò là trung tâm quốc gia và khu vực về logistics, kinh tế biển, thương mại, tài chính, thương mại tự do, khoa học – công nghệ, trung tâm du lịch – di sản, văn hoá - thể thao, giáo dục – đào tạo, y tế chất lượng cao…

Đến năm 2075, Đà Nẵng trở thành TP sinh thái, hiện đại, thông minh, có sức hấp dẫn, an toàn và đáng sống mang tầm quốc tế.

Chính phủ yêu cầu đánh giá các quy hoạch đô thị, quy hoạch các khu chức năng đã được phê duyệt, đặc biệt là quy hoạch chung TP Đà Nẵng (trước hợp nhất), quy hoạch chung khu kinh tế mở Chu Lai, cửa khẩu Nam Giang, khu công nghệ cao, Đại học Đà Nẵng, Hội An…

Qua đó rà soát, khớp nối các dự án, các chương trình đang thực hiện trên địa bàn TP. Đánh giá việc triển khai thực hiện và đề xuất phương án xử lý phù hợp. Đảm bảo tính kế thừa, tính liên tục về định hướng, tránh lãng phí nguồn lực và kịp thời điều chỉnh.

Quy hoạch chung TP Đà Nẵng nghiên cứu hình thành các trục không gian cảnh quan – du lịch – sinh thái. Kết nối từ vùng núi phía Tây ra biển trên cơ sở các hành lang theo hệ thống sông Hàn, Vu Gia – Thu Bồn, Cổ Cò và Trường Giang, không gian mặt biển.

TP xác định các giải pháp tăng giá trị không gian mặt nước. Khai thác hiệu quả lợi thế khu vực ven biển, không gian biển, các quần đảo và bán đảo. Gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Để hình thành bản sắc đô thị biển và hệ sinh thái du lịch – văn hoá – sáng tạo.

Mở rộng không gian đô thị Đà Nẵng

Nghiên cứu định hướng phát triển phân vùng phía Tây theo hướng tôn trọng các giá trị tự nhiên, hạn chế can thiệp vào địa hình, bảo tồn các khu vực có giá trị đa dạng sinh học.

Quy hoạch đặt yêu cầu về phát triển hệ thống đô thị và nông thôn xác định khung định hướng đô thị thông minh, đô thị tăng trưởng xanh và các giải pháp đô thị thông minh trong tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan, sử dụng đất, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật.

Đề xuất mô hình, chỉ tiêu và các nguyên tắc tổ chức không gian sử dụng đất đối với các khu vực phát triển đô thị, khu chức năng đặc thù của TP như đô thị lấn biển, TOD, đô thị gắn với logistics sân bay, cảng biển…

Đối với trung tâm đô thị TP Đà Nẵng, yêu cầu rõ các giải pháp đáp ứng mục tiêu phát triển đảm bảo vai trò hạt nhân dẫn dắt, động lực phát triển của TP với các chức năng lớn.

Định hướng các giải pháp mở rộng không gian đô thị Đà Nẵng kết hợp với đô thị Điện Bàn, Hội An thành tổng thể không gian đô thị biển thống nhất, bảo đảm nhiệm vụ chia sẻ chức năng khu vực trung tâm.

Đối với khu thương mại tự do Đà Nẵng, các khu kinh tế, cần xem xét tái cấu trúc, điều chỉnh phạm vi, chức năng và mô hình phát triển. Trên cơ sở đánh giá đầy đủ các điều kiện hạ tầng, liên kết vùng, yêu cầu phát triển mới và hiệu quả sử dụng đất.