Số phận bến du thuyền ven sông Hàn ở Đà Nẵng liên quan Vũ 'nhôm' 07/04/2026 19:22

Chiều 7-4, tại họp báo tình hình kinh tế xã hội do UBND TP Đà Nẵng tổ chức, một số phóng viên đặt câu hỏi về số phận dự án nhà hàng - bến du thuyền phía nam cảng sông Hàn, TP Đà Nẵng từng có kế hoạch thu hồi để phục vụ mục đích công cộng. Hiện nay, dự án này vẫn đang bỏ hoang, gây ra cảnh nhếch nhác ven sông Hàn.

Dự án nhà hàng - bến du thuyền liên quan ông Phan Văn Anh Vũ. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Võ Tấn Hà, Phó giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng, đây là dự án được dư luận quan tâm, ảnh hưởng cảnh quan, không gian công cộng phía tây sông Hàn.

Do vậy, từ năm 2018, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã giao Ban cán sự đảng UBND TP làm việc với chủ đầu tư vận động thu hồi dự án.

Trên cơ sở đó, TP nghiên cứu một trong các phương án sau: chuyển đổi công năng đối với dự án theo hướng gắn kết với hoạt động của Thành Điện Hải và khai thác mục đích công cộng hoặc bố trí là trung tâm thông tin du lịch; hoặc phá dỡ để tạo không gian thông thoáng về phía tây sông Hàn.

Sở Xây dựng đã chủ trì tổ chức hội thảo, báo cáo UBND TP. Sau đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã thống nhất chủ trương chuyển đổi công năng công trình nhà hàng và bến du thuyền phía nam cảng sông Hàn sang mục đích công cộng.

Để triển khai dự án, TP đã tổ chức cuộc thi tuyển phương án quy hoạch kiến trúc dự án quảng trường - bảo tàng dọc Trung tâm hành chính TP - Bạch Đằng - Trần Phú và một số trụ sở hành chính liên quan.

Ngày 13-1-2025, UBND TP Đà Nẵng phê duyệt công nhận kết quả cuộc thi tuyển phương án quy hoạch, kiến trúc nói trên.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng đang chủ trì hoàn thiện phương án và báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án quảng trường - bảo tàng dọc trục trung tâm hành chính TP.

Ông Võ Tấn Hà, Phó giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng, thông tin tại họp báo Ảnh: TẤN VIỆT

Sở Xây dựng đã có các công văn báo cáo UBND TP thống nhất chủ trương, giao Sở Tài chính xem xét, thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư quảng trường – bảo tàng dọc trục trung tâm hành chính TP, trước khi triển khai các bước tiếp theo.

Hiện nay, Ban quản lý dự án nói trên đang thực hiện bước lập và phê duyệt thủ tục đầu tư.

Như PLO đã thông tin, năm 2008, Đà Nẵng đồng ý về nguyên tắc cho Công ty I.V.C của ông Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ "nhôm", được nghiên cứu lập dự án đầu tư tại bờ tây sông Hàn (khu vực trước Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Đà Nẵng).

Tuy nhiên, đến cuối năm 2014, sau những ồn ào của dư luận, dự án không được lãnh đạo TP cho phép tiếp tục triển khai tại đây. Sau đó, dự án được chuyển vị trí khác.

Cuối tháng 12-2015, UBND TP có quyết định cho Công ty TNHH I.V.C thuê đất để xây dựng nhà hàng, bến du thuyền tại phía nam cảng sông Hàn nói trên.

Dự án nằm tại phường Hải Châu với diện tích 3.000 m2. Trong đó, diện tích đất là 1.632 m2, diện tích đất có mặt nước là 1.367 m2. Thời gian sử dụng đất 50 năm, hình thức thuê đất là trả tiền thuê hàng năm.