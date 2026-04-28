TP.HCM gỡ vướng để cấp sổ hồng cho dự án 9 View, Sông Đà IDC Tower 28/04/2026 18:28

(PLO)- TP.HCM vừa họp bàn phương án tháo gỡ vướng mắc cấp sổ hồng cho hàng loạt dự án như 9 View, Sông Đà IDC Tower... nhằm đảm bảo quyền lợi cho hàng ngàn cư dân sau nhiều năm chờ đợi.

Ngày 28-4, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM chủ trì cuộc họp với Tổ công tác 1645 - Tổ Công tác giải quyết các nội dung liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn.

Tháo gỡ cho dự án chung cư 9 View

Tại cuộc họp, tổ công tác đưa ra trường hợp dự án Chung cư 9 View, phường Phước Long, TP.HCM do Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh làm chủ đầu tư.

Theo Văn phòng Đăng ký đất đai TP, dự án có 725 căn hộ, trong đó có 690 căn hộ ở và 35 căn thương mại dịch vụ.

Chủ đầu tư đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản cho người mua đối với 725 căn hộ tại dự án và cho biết đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Đại diện UBND phường Phước Long thông tin cư dân tại dự án rất bức xúc vì mua nhà đã lâu mà vẫn không có sổ.

"Phường đã có văn bản đề xuất các đơn vị sớm cấp sổ hồng cho người dân. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng dù cư dân đã sinh sống tại đây nhiều năm" - đại diện UBND phường Phước Long cho biết.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, ông Nguyễn Toàn Thắng đề nghị chủ đầu tư thực hiện các thủ tục để làm hồ sơ môi trường. Đồng thời có có văn bản trả lời liên quan việc chuyển nhượng một phần dự án khu nhà ở, trung tâm thương mại có diện tích 8.968,7 m²...

"Thống nhất cấp giấy cho người dân. Tuy nhiên, chủ đầu tư cần liên hệ với các đơn vị có liên quan để hoàn tất thủ tục, hồ sơ để có căn cứ thực hiện" - ông Thắng chỉ đạo.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM chủ trì cuộc họp với Tổ công tác 1645. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Một trong những dự án được quan tâm tháo gỡ nữa là khu dân cư Sông Đà IDC Tower, phường An Hội Đông, TP.HCM do Công ty Cổ phần ANI làm chủ đầu tư.

Công ty Cổ phần ANI đề nghị cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà gồm: 28 căn nhà liên kế và 384 căn hộ chung cư cao tầng. Với dự án này, Giám đốc Sở NN&MT cũng thống nhất với đề xuất và yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị sớm hoàn thiện các thủ tục.

Nhiều dự án đã được tháo gỡ để cấp sổ hồng

Ngoài ra, tại cuộc họp, Tổ công tác 1645 cũng đưa ra một số dự án khác để bàn cách tháo gỡ vướng mắc, cụ thể là:

Dự án Khu nhà ở Quang Trung, phường Cát Lái, TP.HCM do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quang Trung làm chủ đầu tư.

Khu nhà ở Lô số 13 Khu đô thị phát triển An Phú, phường Bình Trưng, TP.HCM do Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Tân Tạo làm chủ đầu tư.

Chung cư La.3 thuộc dự án Khu nhà ở La Astoria, phường Bình Trưng, TP.HCM do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Gia Hưng làm chủ đầu tư.

Gia hạn thời hạn sở hữu căn hộ chung cư tại dự án Chung cư Tân Tạo A, phường Tân Tạo.

Lô đất LK-B06 thuộc dự án khu nhà ở liên kế LK-B (06, 07, 08) tại các lô đất LK-B06, LKB-07, LKB-08 (dự án thành phần) - dự án Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ (giai đoạn 1), phường Chánh Hiệp, TP.HCM do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị làm chủ đầu tư.

Dự án Nhà ở xã hội và công viên cây xanh địa chỉ tại phường An Phú, TP.HCM do Công ty Công ty CP – Tổng Công ty Nước – Môi Trường Bình Dương làm chủ đầu tư.