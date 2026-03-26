570 căn hộ thuộc dự án chung cư Florita sẽ được cấp sổ hồng 26/03/2026 16:27

(PLO)- Tổ công tác 1645 thống nhất cấp sổ hồng cho 570 căn hộ căn hộ của người dân, giữ lại phần thương mại dịch vụ của dự án đến khi chủ đầu tư thực hiện tất cả các thủ tục liên quan.

Ngày 26-3, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM chủ trì cuộc họp với Tổ công tác 1645 - Tổ Công tác giải quyết các nội dung liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho các dự án phát triển nhà ở thương mại.

Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng chủ trì cuộc họp với Tổ công tác 1645. Ảnh: NC

Một trong những dự án gặp vướng mắc nhiều năm nay là dự án chung cư Lô A1- Florita thuộc Khu nhà ở Him Lam, phường Tân Hưng, TP.HCM do công ty Cổ phần Khải Huy Quân làm chủ đầu tư.

Dự án là chung cư gồm bốn Block, bao gồm 18 tầng và một hầm. Tổng số căn hộ của dự án là 685 căn, trong đó có 570 căn hộ ở và 115 căn thương mại dịch vụ, officetel.

Dự án chung cư Lô A1- Florita thuộc Khu nhà ở Him Lam, phường Tân Hưng. Ảnh: VP

Chủ đầu tư hiện đang đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho 570 căn hộ ở cho người mua nhà.

Dự án hiện đang gặp một số vướng mắc liên quan nghĩa vụ tài chính do có điều chỉnh chức năng của tầng 3. Ngoài ra, dự án hiện còn gặp vướng một số vấn đề liên quan công tác phòng cháy chữa cháy và giấy phép môi trường.

Với dự án này, ông Nguyễn Toàn Thắng cho biết dự án đã nhận được nhiều đơn thư khiếu nại của người dân.

Do đó, Tổ công tác thống nhất cấp sổ hồng cho 570 căn hộ căn hộ của người dân, giữ lại phần thương mại dịch vụ của dự án đến khi chủ đầu tư thực hiện tất cả các thủ tục như nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu có), hoàn thành công tác phòng cháy chữa cháy và giấy phép môi trường.

"Thống nhất cấp sổ hồng cho 570 căn hộ để đảm bảo quyền lợi của người dân. Ngoài ra tôi đề nghị chủ đầu tư có văn bản cam kết gửi Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung nếu có phát sinh. Đồng thời phải cam kết hoàn thành công tác phòng cháy chữa cháy, giấy phép môi trường mới giải quyết cấp giấy cho phần thương mại dịch vụ"- ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu.

Dự án khu nhà ở thấp tầng tại phân khu 18B, xã Nhà Bè. Ảnh: VP

Tại cuộc họp này, Tổ công tác 1645 cũng đã họp bàn và tháo gỡ vướng mắc cho dự án khu nhà ở thấp tầng tại phân khu 18B, xã Nhà Bè do công ty Cổ phần địa ốc Phú Long làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô gồm 58 căn nhà thấp tầng. Chủ đầu tư đề nghị cấp Giấy chứng nhận đối với 58 căn nhà đã xây dựng hoàn thành.

Với dự án này, Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM yêu cầu các đơn vị có liên quan hoàn thành các thủ tục để hoàn chỉnh pháp lý dự án. Đồng thời chủ đầu tư phải có văn bản cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu có) để nhanh chóng cấp sổ hồng cho người dân.