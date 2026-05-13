Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì buổi làm việc về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 13/05/2026 16:48

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường Nhà nước cần chủ động phối hợp, trao đổi để kịp thời tháo gỡ, điều chỉnh hoặc bổ sung hướng dẫn nhằm bảo đảm triển khai hiệu quả, thống nhất.

Ngày 13-5, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc chủ trì buổi làm việc với Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường Nhà nước (ĐKGDBĐ&BTNN) về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án đầu tư công.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Huy

Báo cáo tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục ĐKGDBĐ&BTNN, cho biết Cục đã thành lập 3 nhóm triển khai nhiệm vụ tại các chương trình mục tiêu quốc gia, mỗi nhóm do một Phó Cục trưởng phụ trách, gồm các nhóm triển khai chương trình văn hóa; nhóm triển khai xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm; nhóm triển khai các chương trình trong lĩnh vực bồi thường nhà nước.

Đối với các chương trình phát triển văn hóa, sau khi chương trình được phê duyệt, Cục đã tham mưu lãnh đạo Bộ ban hành Công văn số 1870 hướng dẫn thực hiện các nội dung thuộc chương trình về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, giai đoạn I từ năm 2025-2030. Đồng thời, Cục phối hợp với Cục Kế hoạch - Tài chính rà soát, đề xuất kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2026 cho chương trình.

Đối với các chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, Cục đã phối hợp với Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý, Cục Pháp luật dân sự - kinh tế đề xuất kế hoạch, kinh phí thực hiện và ban hành hướng dẫn triển khai.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục ĐKGDBĐ&BTNN báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Huy

Thời gian tới, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn, Cục đã xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai với nhiều hoạt động như tập huấn, truyền thông, biên soạn tài liệu, khảo sát, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm. Kế hoạch dự kiến được ban hành sau khi có quyết định phê duyệt kinh phí thực hiện, làm cơ sở để Cục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai các nhiệm vụ cụ thể.

​Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc đề nghị Cục khẩn trương xây dựng kế hoạch tổng thể, chi tiết, phân công rõ từng nhóm nhiệm vụ làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo. Trên cơ sở kế hoạch đã được xây dựng, cần sắp xếp tiến độ thực hiện, phân bổ nguồn lực phù hợp, đồng thời tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ.

Thứ trưởng nhấn mạnh, trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc có nội dung chưa rõ, khó thực hiện, các đơn vị cần chủ động phối hợp, trao đổi để kịp thời tháo gỡ, nghiên cứu điều chỉnh hoặc bổ sung hướng dẫn nhằm bảo đảm triển khai hiệu quả, thống nhất.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Huy

Việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia phải bám sát quy định về hồ sơ, thủ tục; trên cơ sở nhiệm vụ được giao, chủ động đề xuất định mức chi phí kèm dự toán chi tiết, bảo đảm nguồn lực phục vụ triển khai nhiệm vụ.

Về thực hiện các dự án đầu tư công, Thứ trưởng yêu cầu đẩy mạnh kết nối, liên thông cơ sở dữ liệu, hướng tới xây dựng hệ thống dùng chung, đồng bộ giữa các địa phương và các lĩnh vực chuyên ngành. Theo đó, toàn bộ cơ sở dữ liệu cần được tích hợp ở mức độ phù hợp, bảo đảm người dân có thể khai thác, sử dụng thuận tiện trên môi trường số.

Thứ trưởng cũng yêu cầu phân định rõ trách nhiệm giữa các bên trong quá trình triển khai. Trong đó, cơ quan nhà nước tập trung xử lý các thủ tục, cơ chế và những vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý; doanh nghiệp đồng hành chịu trách nhiệm xây dựng giải pháp công nghệ, bảo đảm tính kết nối, đồng bộ và vận hành thông suốt của hệ thống…