Bộ Tư pháp họp về dự án Luật Luật sư sửa đổi 07/05/2026 17:09

(PLO)- Để tăng cường kỷ luật kỷ cương trong hoạt động hành nghề, dự thảo Luật Luật sư sửa đổi đã bổ sung các quyền, nghĩa vụ, các hành vi bị cấm đối với luật sư.

Ngày 7-5, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú chủ trì cuộc họp với Ban soạn thảo dự án Luật Luật sư (sửa đổi).

Theo báo cáo tại cuộc họp, Dự thảo Luật Luật sư (sửa đổi) tiếp tục kế thừa, phát triển một số quy định đang phát huy hiệu quả trong thực tiễn thi hành thời gian qua, trên cơ sở kết quả tổng kết thi hành Luật Luật sư, sửa đổi các quy định để khắc phục bất cập có nguyên nhân từ pháp luật và thể chế đầy đủ các chủ trương, chính sách mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú chủ trì cuộc họp về dự án Luật luật sư (sửa đổi). Ảnh: HM

​Trong đó, tập trung vào sửa đổi một số quy định liên quan đến việc xây dựng đội ngũ luật sư có bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và năng lực chuyên môn; bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động hành nghề của luật sư; phát triển thị trường dịch vụ pháp lý minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy hoạt động của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư chuyên nghiệp, hiệu quả…

Để tăng cường kỷ luật kỷ cương trong hoạt động hành nghề, dự thảo đã bổ sung các quyền, nghĩa vụ, các hành vi bị cấm. Cụ thể, tham gia bồi dưỡng bắt buộc hằng năm về tư tưởng chính trị; tôn trọng sự lựa chọn luật sư của khách hàng, không thực hiện hành vi lôi kéo hay ép buộc trái quy định của pháp luật; phải thông báo rõ ràng, đầy đủ cho khách hàng về quyền và nghĩa vụ của luật sư, trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ.

​Luật sư có trách nhiệm thực hiện vụ, việc đã nhận, không được tự ý chuyển giao nếu không được khách hàng đồng ý hoặc trong trường hợp bất khả kháng; không được tiết lộ thông tin về vụ, việc, về khách hàng mà mình biết được trong khi hành nghề, trừ trường hợp được khách hàng đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác; không được sử dụng thông tin về vụ, việc, về khách hàng mà mình biết được trong khi hành nghề vào mục đích xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

​Luật sư cũng không được nhận vụ, việc khi có xung đột lợi ích; trong quá trình thực hiện vụ, việc, khi phát hiện có xung đột về lợi ích xảy ra ngoài ý muốn của luật sư thì luật sư cần chủ động thông báo ngay với khách hàng để giải quyết; không được kiêm nhiệm công chứng viên, thừa hành viên, đấu giá viên…

​Để tạo điều kiện cho tổ chức hành nghề luật sư hoạt động và phát triển, dự thảo Luật Luật sư (sửa đổi) đã bổ sung quy định cho phép Hợp đồng dịch vụ pháp lý được ký kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, có giá trị như hợp đồng bằng văn bản; đồng thời ghi nhận trong trường hợp cấp bách để bảo vệ quyền lợi của khách hàng thì có thể thỏa thuận bằng lời nói hoặc thông điệp dữ liệu nhưng hợp đồng dịch vụ pháp lý phải được cụ thể hóa bằng văn bản trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận vụ, việc; ghi nhận việc đơn phương chấm dứt hợp đồng dịch vụ pháp lý.

​Bên cạnh đó, dự thảo đã rà soát bổ sung một số quyền như được ký hợp đồng dịch vụ pháp lý thường xuyên hoặc theo vụ, việc cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt; được tham gia thẩm định pháp lý đối với các dự án trọng điểm trong hoạt động đầu tư công khi có yêu cầu; được vay vốn bằng hình thức tín chấp và hình thức khác để đầu tư cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư...

​Góp ý tại cuộc họp, các đại biểu tập trung vào quyền và nghĩa vụ của luật sư; đề nghị lập luận rõ ràng hơn về quy định viên chức giảng dạy tại các cơ sở đào tạo về pháp luật có thể trở thành luật sư; xem xét, miễn tập sự hành nghề luật sư đối với trợ giúp viên pháp lý…

​Ghi nhận ý kiến góp ý của các đại biểu, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú đề nghị Ban soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa cho phù hợp. Thứ trưởng đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, tìm ra những giải pháp để thúc đẩy, phát triển nghề luật sư tại Việt Nam.