Đầu bếp Việt Nam tỏa sáng tại đấu trường ẩm thực Đông Nam Á 29/09/2025 18:57

(PLO)- Chiến thắng với huy chương Vàng, cúp cá nhân và nhiều giải thưởng khác, các đầu bếp Việt đã khẳng định tinh hoa ẩm thực và đam mê nghề bếp trên sân chơi quốc tế tại Malaysia.

Theo Hiệp hội Du lịch TP.HCM, mới đây đội tuyển đầu bếp Việt Nam đã xuất sắc giành 1 huy chương Vàng, 1 cúp cá nhân, 6 huy chương Bạc và 8 huy chương Đồng tại cuộc thi Culinaire Malaysia 2025. Thành tích này đã để lại dấu ấn mạnh mẽ của ẩm thực Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Culinaire Malaysia là một trong những cuộc thi ẩm thực uy tín hàng đầu Đông Nam Á, được tổ chức hai năm một lần. Năm nay, sự kiện lần thứ 17 diễn ra từ 23 đến 26-9 tại Malaysia với hơn 1.000 đầu bếp tham dự và hơn 100 chuyên gia ẩm thực quốc tế trong bốn ngày thi tài.

Đội tuyển đầu bếp Việt Nam đạt nhiều giải thưởng tại cuộc thi ẩm thực hàng đầu Đông Nam Á tại Malaysia. Ảnh: HM.

Bên cạnh đó, đội tuyển đầu bếp Việt Nam đoạt huy chương Vàng danh giá cùng tấm vé đặc biệt cho thí sinh có điểm số cao nhất, chính thức bước vào vòng Chung kết Global Chef tại Wales, Anh Quốc vào năm 2026.

Ngoài ra, đội còn giành cúp cá nhân ở hạng mục pizza, 3 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng hạng mục Global Chef cùng 3 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng hạng mục FHM. Đây là kết quả của tinh thần tập luyện nghiêm túc, tay nghề chuyên nghiệp và nỗ lực không ngừng của từng thành viên.

Qua đôi bàn tay khéo léo, các đầu bếp Việt đã thực hiện nhiều món ăn sáng tạo và đầy màu sắc. Ảnh: HM.

Bà Trần Thị Hiền Minh, Phó Chủ tịch Hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn cho biết, những giải thưởng này không chỉ là thành tích mà còn minh chứng cho khát vọng lan tỏa tinh hoa ẩm thực Việt Nam ra thế giới. Từ những nguyên liệu quen thuộc, qua đôi bàn tay khéo léo và tư duy sáng tạo, các đầu bếp Việt đã biến thành những món ăn tinh tế, đầy màu sắc.

Theo bà Minh, năm nay các thí sinh đã nỗ lực hết mình, đặc biệt là khi thực hiện các món ăn thuần Việt. Sự tinh tế, khéo léo và hương vị đặc trưng trong từng món ăn đã thực sự chinh phục giám khảo quốc tế.

Đội tuyển đầu bếp Việt Nam còn giành Cúp cá nhân ở hạng mục pizza. Ảnh: HM.

Anh Trịnh Tuấn Dũng, thí sinh hạng mục G1 - Global Chef Challenge (thử thách đầu bếp chuyên nghiệp), chia sẻ về tác phẩm Saigon Jazz: “Món ăn kết hợp hương vị và cảm xúc, từ ẩm thực đường phố đến bữa cơm gia đình, gồm bánh mì chả cá, bò kho và trà sữa xoài.” Chiến thắng giúp anh được chọn tham dự giải Global Chef tại Wales, Anh Quốc 2026.

Đại diện Hiệp hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh cho biết, với những thành tích vang dội tại Culinaire Malaysia 2025, đội tuyển đầu bếp Việt Nam đang tiếp tục viết tiếp hành trình đáng tự hào, góp phần đưa ẩm thực Việt vươn xa, khẳng định vị thế trên trường quốc tế.