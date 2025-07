Đầu bếp Việt Nam vô địch cuộc thi bánh quốc tế tại Malaysia 23/07/2025 15:41

(PLO)- Đội tuyển đầu bếp Việt Nam xuất sắc giành ngôi vô địch toàn đoàn tại cuộc thi Battle of The Pastry & Bakery 2025, khẳng định đẳng cấp nghề bánh Việt trên đấu trường quốc tế.

Tại cuộc thi Battle of The Pastry & Bakery 2025 do Hiệp hội Đầu bếp Penang (Malaysia) tổ chức mới đây, đội tuyển đầu bếp Việt Nam đã xuất sắc giành ngôi vô địch toàn đoàn.

Dưới sự dẫn dắt của bà Lê Thị Kiều Oanh, Phó Chủ tịch Liên chi hội Bánh Việt Nam, đoàn gồm 15 đầu bếp đến từ TP.HCM, Hà Nội, Vĩnh Long, Phú Quốc và Đà Nẵng đã chinh phục ban giám khảo bằng kỹ năng và tinh thần đồng đội. Kết quả, đội Việt Nam mang về 16 huy chương vàng, 5 bạc, 11 đồng và 2 cúp lớn, trong đó có cúp vô địch toàn đoàn.

Đầu bếp Dương Minh Trí được vinh danh là “Đầu bếp xuất sắc nhất cuộc thi” với ba huy chương vàng cá nhân. Thành tích này tiếp tục khẳng định đẳng cấp chuyên môn và sự trưởng thành của ngành bánh Việt Nam trên bản đồ ẩm thực quốc tế.

Đội tuyển đầu bếp Việt Nam đã xuất sắc giành ngôi vô địch tại cuộc thi bánh quốc tế tại Malaysia. Ảnh: HT.

Theo bà Nguyễn Thị Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, thành tích của các đầu bếp là niềm tự hào của ngành bánh Việt Nam và đóng góp quan trọng vào việc nâng tầm vị thế ẩm thực Việt trong khu vực.

Đằng sau thành công là hành trình rèn luyện khắc nghiệt, có thời điểm thí sinh chỉ ngủ 1 tiếng mỗi đêm để hoàn thiện các phần thi phức tạp, từ kỹ thuật nướng đến tạo hình, trang trí tinh xảo.

Tác phẩm bánh cưới nghệ thuật của đội Việt Nam

Những tác phẩm như bánh cưới nghệ thuật, chocolate điêu khắc, đường trang trí đã được giới chuyên môn quốc tế đánh giá như “những tác phẩm nghệ thuật sống động”.

Ngay sau cuộc thi, Bếp trưởng Kenny Kong, Trưởng Ban giám khảo đã gửi thư cảm ơn đến Hiệp hội Du lịch Việt Nam và đánh giá cao trình độ chuyên môn tinh xảo, tư duy sáng tạo và bản lĩnh thi đấu vững vàng của đội tuyển đầu bếp Việt Nam.

Hình ảnh hoa, chim công được tạo hình tỉ mỉ, công phu trên nền bánh kem mềm mại

Chung quan điểm, bà Trần Thị Hiền Minh, Phó Chủ tịch Hội đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn, khẳng định đây là dấu mốc lớn cho ngành bánh Việt - một lĩnh vực còn non trẻ và đang phát triển mạnh trong hệ sinh thái ẩm thực, du lịch.

“Trong bối cảnh du lịch và ẩm thực ngày càng gắn kết, những thành tích như vậy chính là tấm visa danh giá đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với thế giới” - bà Minh nói.