Thực phẩm chức năng chiếm áp đảo doanh thu ngành đa cấp tại Việt Nam 05/05/2026 18:25

​​(PLO) - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, tổng doanh thu ngành bán hàng đa cấp năm 2025 đạt khoảng 15.096 tỉ đồng. Đáng chú ý, nhóm sản phẩm thực phẩm chức năng tiếp tục mang lại nguồn thu chủ yếu khi chiếm đến 87,7%.

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, tính đến hết tháng 4-2026, cả nước hiện có 15 doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đang hoạt động. So với năm 2024, số lượng này đã giảm bốn doanh nghiệp.

​Tổng số lượng người tham gia bán hàng đa cấp đạt 652.184 người, giảm khoảng 6%. Tổng doanh thu toàn ngành năm 2025 đạt khoảng 15.096 tỉ đồng, giảm khoảng 6% so với năm 2024.

​Đáng chú ý, doanh thu của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp vẫn chủ yếu đến từ nhóm sản phẩm thực phẩm chức năng khi chiếm đến 87,7% tổng doanh thu.

​Trong khi đó, doanh thu từ mỹ phẩm chỉ chiếm khoảng 4,7%. Các mặt hàng khác như đồ gia dụng, quần áo thời trang, thiết bị và sản phẩm khác chiếm khoảng 7,6%.

Doanh thu bán hàng đa cấp tại Việt Nam . Ảnh: Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia

Mức hoa hồng và tiền thưởng bình quân mỗi người tham gia nhận được trong năm qua khoảng 11,42 triệu đồng. Con số này tương đương 9% thu nhập bình quân đầu người của cả nước trong năm 2025.

​Tuy nhiên, điểm sáng là tổng tiền thuế các doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã nộp vào ngân sách nhà nước năm 2025 đạt trên 2.306 tỉ đồng.

​Theo cơ quan chức năng, mặc dù các chỉ số về doanh nghiệp và doanh thu giảm nhẹ nhưng ngành này đang đi vào ổn định.

​Số lượng doanh nghiệp ít nhưng có xu hướng phân phối bán lẻ thực chất, đưa hàng hóa đến khách hàng có nhu cầu tiêu dùng thực tế.

​Trong năm 2025, công tác hậu kiểm tiếp tục được Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia triển khai tích cực. Qua đó, cơ quan này đã xử phạt vi phạm hành chính đối với sáu doanh nghiệp với tổng số tiền phạt trên 1,3 tỉ đồng.

​Song song đó, đơn vị đã phối hợp với cơ quan công an nhiều địa phương để cung cấp thông tin và xác minh mô hình có dấu hiệu kinh doanh đa cấp đối với 41 trường hợp.

​Cơ quan chức năng đã khởi tố nhiều vụ việc liên quan đến các tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp; tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

​Đáng chú ý, các hành vi này thường lồng ghép, sử dụng phương thức kinh doanh đa cấp để hoạt động.

​Nhìn chung, hoạt động bán hàng đa cấp trong năm 2025 tương đối ổn định, không phát hiện các vụ việc nghiêm trọng. Đây là kết quả của việc triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương, đồng thời cho thấy ngành bán hàng đa cấp tại Việt Nam đang dần đi vào ổn định sau quá trình sàng lọc các doanh nghiệp yếu kém.