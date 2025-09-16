Số người bán hàng đa cấp giảm hơn 732.997 người so cùng kỳ 16/09/2025 18:00

(PLO)-Tổng số người tham gia bán hàng đa cấp trong 6 tháng đầu năm giảm hơn 732.997 người so với cùng kỳ năm trước.

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (UBCTQG), trong tám tháng đầu năm 2025, cơ quan này đã tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với năm doanh nghiệp bán hàng đa cấp. Căn cứ kết quả kiểm tra, UBCTQG đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cả năm doanh nghiệp này với tổng số tiền phạt gần 1,2 tỉ đồng.

Đáng chú ý, UBCTQG đang duy trì phối hợp chặt chẽ với các cơ quan công an trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm liên quan đến hoạt động này.

Theo đó, Ủy ban đã chuyển thông tin hai trường hợp có dấu hiệu kinh doanh đa cấp không phép là Greenleaf và LucMall sang cơ quan công an để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Ngoài ra, UBCTQG cũng đã phối hợp xác minh mô hình hoạt động của sáu trường hợp khác với cơ quan công an các tỉnh Phú Thọ, Lạng Sơn, Lào Cai và Sơn La. Qua đó, cơ quan công an đã điều tra và truy cứu trách nhiệm hình sự nhiều vụ việc liên quan đến tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” theo Điều 217a Bộ luật Hình sự.

Báo cáo cũng cho thấy bức tranh kinh doanh của ngành đa cấp đang có nhiều thay đổi.

Tính đến hết tháng 8-2025, cả nước chỉ còn 16 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, trong đó một doanh nghiệp đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động.

Tổng số người tham gia bán hàng đa cấp trong sáu tháng đầu năm 2025 còn 634.567 người, giảm hơn 732.997 người so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, số lượng người tham gia mới (101.876 người) thấp hơn nhiều so với số người chấm dứt hợp đồng (130.893 người), cho thấy quy mô ngành đang tiếp tục sụt giảm.

Khoảng 91% số người tham gia hiện đang tập trung chủ yếu tại năm doanh nghiệp lớn, bao gồm Herbalife, Amway, Care For Việt Nam, Thiên Sư và Unicity.

Về doanh thu, tổng doanh thu bán hàng đa cấp trong sáu tháng đầu năm 2025 đạt hơn 7.000 tỉ đồng, giảm hơn 9% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu vẫn chủ yếu đến từ các sản phẩm thực phẩm chức năng và mỹ phẩm, chiếm khoảng 92% toàn ngành. Các doanh nghiệp đa cấp đã nộp tổng cộng 1.302 tỉ đồng tiền thuế về ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, các doanh nghiệp đã chi trả 2.575 tỉ đồng tiền hoa hồng và các lợi ích kinh tế khác cho người tham gia bán hàng đa cấp, tương đương 37% doanh thu. Tuy nhiên, mức hoa hồng, tiền thưởng bình quân mà một người tham gia có hoạt động bán hàng đa cấp nhận được chỉ tương đương 8% mức thu nhập bình quân đầu người của cả nước.

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, mặc dù trong tám tháng đầu năm 2025 số liệu toàn ngành cho thấy có xu hướng sụt giảm nhẹ về số lượng người tham gia và doanh thu so với cùng kỳ nhưng hoạt động bán hàng đa cấp tại Việt Nam vẫn giữ sự ổn định.