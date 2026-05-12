FPT hợp tác với LynkiD: Mở rộng kết nối hệ sinh thái loyalty và trải nghiệm khách hàng 12/05/2026 16:37

(PLO)- Vừa qua, Công ty Cổ phần LynkiD và Happy Club (chương trình khách hàng thân thiết của Tập đoàn FPT) đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, gia tăng giá trị trải nghiệm cho người dùng trong hệ sinh thái của hai bên.

Trong bối cảnh kinh tế số phát triển, người dùng ngày càng kỳ vọng vào khả năng sử dụng điểm thưởng linh hoạt và tiện lợi hơn. Sự hợp tác giữa LynkiD và Happy Club hướng tới giải quyết bài toán này, thông qua việc kết nối hệ sinh thái khách hàng quy mô lớn của hai bên.

“Sự hợp tác giữa Happy Club và LynkiD không chỉ dừng lại ở việc tích hợp hệ thống, mà hướng tới xây dựng mạng lưới loyalty liên kết, nơi điểm thưởng có thể được sử dụng linh hoạt và tạo ra giá trị thực cho người dùng. Chúng tôi tin rằng mô hình này sẽ góp phần định hình cách doanh nghiệp gia tăng giá trị khách hàng trong kỷ nguyên số”, ông Phạm Duy Phúc, Giám đốc Đơn vị Chiến lược DC5, Tập đoàn FPT, đại diện chương trình Happy Club chia sẻ.

Ông Phạm Duy Phúc, Giám đốc Đơn vị Chiến lược DC5, Tập đoàn FPT

Theo nội dung hợp tác, hai bên sẽ từng bước kết nối hệ sinh thái loyalty nhằm mở rộng khả năng sử dụng và trải nghiệm điểm thưởng giữa hai nền tảng, cụ thể:

● Khách hàng sở hữu điểm FGold (hệ thống điểm thưởng của FPT) có cơ hội tiếp cận kho ưu đãi và quà tặng đa dạng từ hơn 1.300 thương hiệu trong mạng lưới đối tác của LynkiD.

● Người dùng LynkiD có thêm cơ hội tiếp cận các ưu đãi, quà tặng và trải nghiệm từ hệ sinh thái FPT như internet, truyền hình, mua sắm công nghệ, chăm sóc sức khỏe và tiêu dùng hàng ngày.

Bên cạnh định hướng liên thông điểm thưởng, LynkiD và Happy Club cũng sẽ phối hợp tích hợp kho quà tặng và ưu đãi lên ứng dụng của hai bên. Qua đó, khách hàng thuộc hệ sinh thái FPT và LynkiD sẽ có thêm cơ hội tiếp cận đa dạng voucher, quà tặng, ưu đãi độc quyền cùng nhiều trải nghiệm mới từ các thương hiệu đối tác. Động thái này không chỉ góp phần gia tăng giá trị và trải nghiệm sử dụng trên các nền tảng loyalty của hai bên, mà còn mở ra thêm kênh kết nối hiệu quả để các thương hiệu tiếp cận tệp khách hàng số chất lượng thuộc hai hệ sinh thái.

“Hợp tác với Happy Club thuộc Tập đoàn FPT là bước đi quan trọng trong định hướng xây dựng hệ sinh thái tích điểm mở của LynkiD, cho phép kết nối và trao đổi giá trị giữa các nền tảng loyalty khác nhau”, bà Trần Tố Uyên, Tổng giám đốc LynkiD chia sẻ.

Bà Trần Tố Uyên, Tổng giám đốc LynkiD

Về LynkiD

LynkiD là đơn vị cung cấp giải pháp gắn kết khách hàng thân thiết và fintech, hiện là đối tác của nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm.

Nền tảng kết nối hơn 1.300 thương hiệu với hơn 11 triệu người dùng, hướng tới xây dựng hệ sinh thái trải nghiệm đa dạng và linh hoạt cho khách hàng.

Về Happy Club

Happy Club là chương trình khách hàng thân thiết của Tập đoàn FPT, được phát triển nhằm gia tăng trải nghiệm và tối ưu giá trị cho người dùng trong toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ của FPT.

Thông qua nền tảng này, khách hàng có thể tích lũy và sử dụng điểm thưởng (FGold) để đổi quà, trải nghiệm dịch vụ hoặc nhận ưu đãi trong toàn bộ hệ sinh thái FPT — từ kết nối internet và truyền hình của FPT Telecom, đi chợ online cùng Sendo Farm, đến mua sắm công nghệ và chăm sóc sức khỏe trong chuỗi sản phẩm, dịch vụ đa dạng của Tập đoàn.

Với định hướng phát triển hệ sinh thái mở, Happy Club không ngừng mở rộng kết nối với các đối tác để mang lại trải nghiệm đa dạng và linh hoạt hơn cho người dùng.