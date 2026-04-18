FPT hiện có bao nhiêu nhân sự? 18/04/2026 10:23

(PLO)- Trong Đại hội Cổ đông thường niên vừa qua, ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc FPT cho biết: “Trước những biến động của thị trường chúng tôi tập trung phát triển, gắn kết và đặc biệt phát triển đào tạo để nâng cao năng lực”.

Theo số liệu cập nhật, tổng số lượng nhân sự FPT theo phạm vi quản trị, tức là bao gồm cả các công ty liên kết, đã tăng từ 83.693 người vào đầu năm 2025 lên 85.991 người vào cuối năm 2025, tương đương mức tăng ròng 2.298 nhân sự. Nếu nhìn theo chuẩn báo cáo tài chính năm 2025, tổng số nhân sự của FPT, không bao gồm các công ty liên kết, là 54.110 người.

Theo thông tin trên Báo cáo tài chính năm 2025, hơn 54.000 nhân sự này làm việc tại trên 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có hơn 4.000 chuyên gia quốc tế đến từ 82 quốc tịch, làm việc tại hơn 30 quốc gia. Cơ cấu nhân sự của FPT còn cho thấy sự cân bằng và kế thừa bền vững, với 43,9% nhân sự dưới 30 tuổi; 13,0% trên 40 tuổi; 53,2% cán bộ quản lý dưới 40 tuổi.

Nhân sự có trình độ đại học và sau đại học chiếm trên 84% tổng số nhân sự toàn Tập đoàn. Tỷ lệ lao động nữ tại FPT đạt 37,7%, cao hơn mức trung bình toàn cầu của ngành CNTT là 25% - theo dữ liệu của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO. Riêng tỉ lệ nữ giới làm quản lý chiếm 36,4%, bao gồm cả các vị trí lãnh đạo cấp cao tại các công ty thành viên.

Song song với đó, doanh nghiệp cho biết đang định hướng xây dựng đội ngũ công nghệ mang tính toàn cầu, có khả năng triển khai các dự án quy mô lớn và yêu cầu kỹ thuật cao. Bên cạnh đó, FPT đã thành lập Viện Quantum AI & Cybersecurity, với các mục tiêu gồm đào tạo 100 tiến sĩ, phát triển 2.000 chuyên gia công nghệ trình độ cao, đồng thời công bố 500 công trình khoa học, bằng sáng chế và tài sản sở hữu trí tuệ. Trong lĩnh vực công nghệ nền tảng, doanh nghiệp đặt kế hoạch đào tạo 1.500 kỹ sư Cloud và 200 kiến trúc sư Cloud cấp cao nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn tới.

Nhìn tổng thể, với quy mô hàng chục nghìn nhân sự trải rộng toàn cầu cùng chiến lược đầu tư mạnh vào đào tạo và phát triển, FPT đang xây dựng nền tảng nhân lực theo hướng dài hạn. Đây được xem là yếu tố cốt lõi giúp doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng trong bối cảnh công nghệ, đặc biệt là AI và Cloud, tiếp tục tái định hình thị trường.