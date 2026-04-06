FPT và tỉnh Điện Biên tiên phong thử nghiệm phát triển kinh tế tầm thấp với UAV 06/04/2026 16:14

(PLO)- Lần đầu tiên, UBND tỉnh Điện Biên phối hợp FPT và Trường Thịnh Drone thử nghiệm thiết bị bay không người lái (UAV) phục vụ phun phân bón qua lá cho cây cà phê trên địa hình đồi núi, mở ra hướng tiếp cận mới trong phát triển kinh tế không gian tầm thấp tại Việt Nam.

Ngày 3-4, tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ ra quân đào hố trồng cây cà phê, mắc ca và thử nghiệm mô hình phát triển kinh tế không gian tầm thấp trên địa bàn xã Mường Ảng. Sự kiện có sự tham gia của ông Trần Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Thành Đô - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành và người dân. Phía doanh nghiệp có đại diện của FPT và Trường Thịnh Drone.

Lãnh đạo tỉnh và đại diện các lực lượng tham gia Lễ phát động. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, Điện Biên là địa phương đầu tiên trên cả nước đề xuất tham gia đề án thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) mô hình phát triển kinh tế không gian tầm thấp ứng dụng phương tiện bay không người lái trên địa bàn tỉnh. Trong đề án, FPT phối hợp cùng Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và đối tác drone như Trường Thịnh Drone để ứng dụng UAV trong nông nghiệp phục vụ phun phân, thuốc; gieo sạ lúa; giám sát tình trạng cây trồng… Với vai trò chủ lực trong Liên minh Kinh tế tầm thấp, FPT dự kiến sẽ cùng các đối tác UAV thúc đẩy triển khai đề án của tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lò Văn Cương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong thực hiện mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất tập trung, bền vững, gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ. Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, triển khai mô hình phát triển kinh tế không gian tầm thấp, ứng dụng phương tiện bay không người lái phục vụ sản xuất nông nghiệp để hỗ trợ nhân dân nâng cao năng suất, hiệu quả lao động.

UAV do FPT và Trường Thịnh Drone đang thử nghiệm phun thuốc cho cây cà phê khu vực hồ Ảng Cang, bản Mánh Đanh, xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Tại buổi lễ, FPT và Trường Thịnh Drone triển khai bay thử nghiệm UAV phục vụ bón phân qua lá cho cây cà phê tại khu vực Hồ Ảng Cang (bản Mánh Đanh). UAV thực hiện phun phân bón cho cây trên diện tích khoảng 1ha chỉ trong khoảng 10 phút. UAV cho thấy sự vượt trội với đường bay ổn định cùng khả năng phân bổ chính xác phân bón trên khu vực cây trồng, giảm đáng kể nhân công và hạn chế lãng phí trong canh tác nhờ các thuật toán điều khiển hành trình.

Trước đó, với cách làm thủ công, 1ha cây trồng ở vùng đồng bằng mất 2-3h phun thuốc (thay vì 8-10 phút như drone). Với khu vực đồi núi, thời gian có thể lên đến 3 ngày công do địa hình hiểm trở, người dân cần mang vác nước lên đồi canh tác. Bên cạnh đó, lượng nước cần dùng khi phun thủ công là 200 lít/ha, với drone chỉ khoảng 30-50 lít/ha.

Với địa hình đồi núi dốc chiếm tới 90%, việc canh tác nông nghiệp của tỉnh gặp nhiều thách thức do địa hình phân tán, khó cơ giới hóa, trong khi nguồn lao động ngày càng hạn chế và chi phí sản xuất gia tăng. Việc đưa UAV vào sản xuất tại Điện Biên giúp tối ưu quy trình canh tác, giải quyết bài toán thiếu nhân sự và tiết kiệm vật tư, tạo tiền đề cho việc áp dụng các phương thức nông nghiệp chính xác trong tương lai.

UAV được thử nghiệm vận chuyển nông sản tại tỉnh Điện Biên trong dự án phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và FPT hồi đầu tháng 3. Ảnh: MST

Ông Vũ Anh Tú - Giám đốc Điều hành FPT UAV, Tập đoàn FPT cho biết, chỉ riêng Đồng bằng sông Cửu Long đã có khoảng 10.000 drone nông nghiệp, hoạt động mạnh ở Đồng Tháp, An Giang. Với Điện Biên có địa hình đồi núi dốc, công nghệ drone càng có ý nghĩa khi hỗ trợ người dân làm nhanh hơn, chính xác và tiết kiệm hơn, giảm sức người và tăng năng suất. Bên cạnh khả năng phun sạ, UAV có thể phục vụ vận chuyển nông sản, hàng hóa, thiết bị y tế, tuần tra giám sát hay du lịch, nếu triển khai hiệu quả sẽ tạo hệ sinh thái hoàn chỉnh cho tỉnh, tạo thêm việc làm, kích thích phát triển kinh tế, du lịch. Việc thử nghiệm ứng dụng UAV tại xã Mường Ảng nhằm kiểm chứng hiệu quả thực tiễn, tạo cơ sở khoa học để đánh giá, hoàn thiện quy trình trước khi nhân rộng, bảo đảm an toàn, phù hợp điều kiện địa phương. “FPT mong muốn sẽ đồng hành tỉnh Điện Biên, từng bước đưa công nghệ vào thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm sức lao động cho người dân, bảo vệ sức khỏe, tiết kiệm nguồn lực và mở ra những hướng phát triển mới cho địa phương”, Giám đốc Điều hành FPT UAV nói thêm.

Với quyết tâm làm chủ công nghệ chiến lược, FPT công bố đầu tư nghiên cứu phát triển công nghệ UAV và thành lập FPT UAV. Việc đầu tư nghiên cứu phát triển và ứng dụng các công nghệ chiến lược khẳng định cam kết của Tập đoàn trong việc đồng hành cùng quốc gia thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, ứng dụng khoa học công nghệ để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Kinh tế tầm thấp có thể mang lại 10 tỷ USD và tạo 1 triệu việc làm cho Việt Nam đến năm 2035. Thời gian qua, FPT đã nỗ lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế tầm thấp tại Việt Nam thông qua việc khởi xướng và thành lập Liên minh Kinh tế tầm thấp; hợp tác với các tổ chức đào tạo công nghệ quốc tế trong việc đào tạo nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực UAV.