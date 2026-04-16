Chủ tịch Trương Gia Bình: FPT sẽ nắm công nghệ lõi 5-10 năm tới 16/04/2026 20:24

(PLO)- Chủ tịch Công ty FPT Trương Gia Bình tin tưởng trong 5-10 năm tới, FPT sẽ vươn lên làm chủ các công nghệ lõi và sánh vai với các tập đoàn hàng đầu thế giới.

Ngày 16-4, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần FPT (FPT) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Định hướng chiến lược “AI-first”

Năm 2025, doanh FPT đạt doanh thu 70.113 tỉ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 11.232 tỉ đồng, tăng lần lượt 11,6% và 19,1% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, số lượng hợp đồng có giá trị trên 10 triệu USD của FPT đã tăng gấp đôi. Doanh thu ký mới của mảng công nghệ thông tin thị trường nước ngoài đạt khoảng 1,5 tỉ USD.

Ngoài ra, doanh nghiệp đã ký kết hợp đồng AI trị giá 256 triệu USD, đồng thời ghi nhận hợp đồng 100 triệu USD tại thị trường Nhật Bản.

Năm 2026, FPT sẽ tập trung đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán lượng tử gắn với AI, an ninh mạng, công nghệ máy bay không người lái (UAV), công nghệ đường sắt và dữ liệu.

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình. Ảnh: M.T

Đối với mảng công nghệ thông tin thị trường nước ngoài, doanh nghiệp định hướng chiến lược “AI-first”, lấy AI làm trọng tâm trong phát triển sản phẩm và dịch vụ.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình tự tin 5-10 năm nữa FPT sẽ nắm công nghệ lõi và sánh vai với các tập đoàn chuyển đổi số, chuyển đổi AI hàng đầu thế giới.

Ông cũng lý giải chính AI tạo ra nhiều cảm xúc trái chiều của cổ đông từ lo lắng, hoài nghi, hy vọng đến tin tưởng. Đồng quan điểm với ông Jensen Huang - nhà sáng lập Nvidia - ông Bình tin tưởng nhân loại đang bước vào kỷ nguyên đặc biệt mới với AI.

''Tất cả quốc gia, tổ chức không còn cách nào khác là chuyển đổi AI, AI hóa'', ông Bình nhấn mạnh.

Dự kiến phát hành 170 triệu cổ phiếu thưởng

Với phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, FPT dự kiến mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 20% (2.000 đồng/cp). Trong đó, Công ty đã tạm ứng 10% và dự kiến chi trả phần còn lại trong quý 2-2026, với tổng giá trị hơn 1.700 tỉ đồng.

Năm 2026, doanh nghiệp trình phương án tiếp tục duy trì việc chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ tối đa 20%. Mức chia cụ thể sẽ được phê duyệt ở ĐHĐCĐ thường niên 2027.

Bên cạnh đó, FPT đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 10% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới).

Hiện FPT có khoảng 1,7 tỉ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ phát hành thêm khoảng 170 triệu cổ phiếu thưởng. Thời gian phát hành cổ phiếu không muộn hơn quý 3-2026.

Tại đại hội lần này, doanh nghiệp trình cổ đông mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 58.580 tỉ đồng, tương đương tăng trưởng 15,8% và lợi nhuận trước thuế 11.629 tỉ đồng, tương ứng mức tăng trưởng khoảng 15% khi áp dụng phương pháp hợp nhất mới với FPT Telecom.