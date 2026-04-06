ViGen: Trung tâm nghiên cứu và sản xuất cây giống công nghệ cao trọng điểm 06/04/2026 14:45

(PLO)- ViGen hiện là một trong những đơn vị tiên phong xác lập mô hình trung tâm nghiên cứu kết hợp sản xuất giống cây trồng quy mô lớn, góp phần giải quyết bài toán tự chủ nguồn gen và chuẩn hóa chất lượng nông sản đầu vào cho thị trường nội địa và xuất khẩu.

Hệ sinh thái nghiên cứu và năng lực làm chủ công nghệ lõi

Khác với các mô hình vườn ươm truyền thống, ViGen được định vị là một trung tâm nuôi cấy mô thực vật khoa học ứng dụng với hệ thống hạ tầng đồng bộ. Tọa lạc trên diện tích 70.000m² tại tỉnh Vĩnh Long, doanh nghiệp này đã thiết lập 4 cơ sở sản xuất khép kín, trong đó trọng tâm là hệ thống phòng Lab cây giống cấy mô vô trùng. Với sức chứa cùng lúc 12 triệu bình mô, đây được xem là một trong những cơ sở có năng lực nhân giống vô tính lớn nhất khu vực phía Nam hiện nay.

Phòng thí nghiệm và khu trưng bày ViGen với quy mô lớn, sức chứa 12 triệu bình mô cùng lúc, cung ứng ra thị trường nguồn giống cây trồng lớn, chất lượng.

Việc ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô In-vitro (trong ống nghiệm) cho phép ViGen kiểm soát hoàn toàn chất lượng cây giống ngay từ giai đoạn tế bào. Theo đội ngũ chuyên gia tại đây, công nghệ này không chỉ đảm bảo độ đồng đều 100% về bộ gen mà còn loại bỏ triệt để các tác nhân gây bệnh ngay từ môi trường phòng thí nghiệm.

Danh mục nghiên cứu của đơn vị tập trung vào các dòng cây có giá trị kinh tế và tính đặc thù cao như Dừa sáp cấy mô, Mai vàng, Cúc mâm xôi truyền thống, Cúc mâm xôi màu, Cúc đồng tiền, Lan Dendrobium, các dòng Kiểng lá xuất khẩu, Cây ăn trái, Cây lâm nghiệp. Việc làm chủ quy trình nhân giống hiện đại này giúp doanh nghiệp cung ứng ra thị trường hơn 20 triệu đơn vị cây giống mỗi năm, đáp ứng nhu cầu tái cơ cấu cây trồng và hình thành các vùng chuyên canh quy mô công nghiệp.

Giải pháp sinh học cho mục tiêu nông nghiệp bền vững và hội nhập

Sự ra đời của ViGen gắn liền với lộ trình hiện đại hóa nông nghiệp Việt Nam, chuyển dịch từ canh tác dựa trên kinh nghiệm sang quản trị bằng dữ liệu và khoa học. Vị thế của trung tâm nghiên cứu này đã được khẳng định qua sự quan tâm của giới chuyên gia và các cấp quản lý. Minh chứng cụ thể là chuyến thị sát và làm việc của đồng chí Trần Trí Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, ghi nhận vai trò của doanh nghiệp trong chiến lược phát triển nông nghiệp công nghệ cao của địa phương.

Không dừng lại ở việc sản xuất, ViGen đang nỗ lực giải quyết các điểm nghẽn của ngành cây giống quốc gia như: thoái hóa gen, phụ thuộc vào giống ngoại nhập và thiếu tính minh bạch trong truy xuất nguồn gốc. Thông qua việc số hóa quy trình và phủ sóng trên các nền tảng thương mại điện tử, đơn vị này đã rút ngắn khoảng cách giữa phòng thí nghiệm và nhà vườn, đưa các sản phẩm "chuẩn Lab" đến tận tay người sản xuất một cách minh bạch.

Những giải pháp từ ViGen - bao gồm cả hệ sinh thái dinh dưỡng cây trồng chuyên biệt - không chỉ giúp tối ưu hóa năng suất mà còn là cơ sở để nông sản Việt đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe, sẵn sàng cạnh tranh trên thị trường quốc tế, khẳng định vị thế của một trung tâm AgriTech trọng điểm.

Phòng Lab ViGen ứng dụng công nghệ cao, áp dụng tiêu chuẩn khắt khe, đảm bảo nuôi cấy những giống cây trồng sạch bệnh, phát triển tốt.

Việc duy trì song hành giữa hoạt động nghiên cứu bảo tồn nguồn gen quý và sản xuất quy mô lớn đang đưa Cây giống ViGen trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng nông nghiệp bền vững tại Việt Nam.