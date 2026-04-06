Tây Nguyễn Logistics đẩy mạnh công nghệ trong bốc xếp, cung ứng lao động 06/04/2026 14:45

(PLO)- Trong bối cảnh lưu chuyển hàng hóa tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam ngày càng sôi động, nhiều doanh nghiệp không chỉ cần đủ nhân lực mà còn cần khả năng điều phối nhanh, kiểm soát tiến độ và tối ưu vận hành.

Tây Nguyễn Logistics được thành lập từ năm 2023 bởi ông Nguyễn Văn Tây, là một trong những doanh nghiệp đang theo hướng này. Đơn vị hiện cung cấp các dịch vụ như bốc xếp hàng hóa, cung ứng lao động, chuyển kho xưởng, chuyển nhà trọn gói và cho thuê xe tải, tập trung phục vụ khu vực TP.HCM cùng nhiều tỉnh phía Nam.

Bốc xếp hàng hóa không còn là câu chuyện chỉ dựa vào sức người

Tại nhiều kho bãi, nhà máy và trung tâm phân phối, khối lượng hàng hóa thường biến động theo giờ, theo ca và theo mùa vụ. Nếu khâu điều phối không tốt, chỉ một điểm nghẽn nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ chuỗi vận hành.

Vì vậy, dịch vụ bốc xếp hiện đại không chỉ nằm ở số lượng nhân công mà còn ở khả năng phối hợp giữa nhân lực, thiết bị, xe tải và tiến độ triển khai.

Công nghệ trở thành yếu tố hỗ trợ vận hành

Tây Nguyễn Logistics đã phát triển công cụ tính giá dịch vụ, đặt lịch tự động và đang từng bước ứng dụng công nghệ vào quản lý đơn hàng, điều phối dịch vụ và theo dõi tiến độ.

Công nghệ không thay thế con người, nhưng giúp việc bố trí nhân lực, phương tiện và theo dõi tiến độ trở nên chủ động, rõ ràng hơn. Trên thực tế, khi quy mô hàng hóa tăng lên và yêu cầu giao nhận ngày càng gấp, yếu tố công nghệ lại càng có vai trò quan trọng trong việc giảm chồng chéo, hạn chế chậm trễ và hỗ trợ đối soát công việc minh bạch hơn.

Cung ứng lao động linh hoạt là nhu cầu thực tế của doanh nghiệp

Bài toán lao động thời vụ và lao động kho vận đang tạo áp lực lớn cho nhiều doanh nghiệp, nhất là trong các giai đoạn cao điểm cần bổ sung nhân sự nhanh nhưng vẫn phải kiểm soát chi phí.

Đó là lý do mô hình cung ứng lao động linh hoạt ngày càng được quan tâm. Thay vì tuyển dồn dập rồi điều chỉnh nhân sự liên tục, nhiều đơn vị chọn giải pháp thuê lao động theo ca, theo ngày, theo tháng hoặc theo sản lượng thực tế. Mô hình này giúp doanh nghiệp chủ động hơn về nguồn lực mà vẫn phù hợp với nhu cầu vận hành từng giai đoạn.

Tây Nguyễn Logistics đang phát triển dịch vụ theo hướng đó, tập trung vào nhóm công việc liên quan đến kho bãi, bốc xếp, logistics, đóng gói, phân loại, sắp xếp hàng hóa, dán tem và hỗ trợ vận hành kho. Đây là nhóm nhu cầu có tần suất cao tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và các khu vực công nghiệp lân cận.

Lợi thế đến từ khả năng điều phối đồng bộ

Điểm khác biệt của một đơn vị dịch vụ không chỉ nằm ở số lượng nhân công mà còn ở khả năng tổ chức triển khai ngoài hiện trường. Vì vậy, khả năng điều phối đồng bộ giữa con người, phương tiện và quy trình là yếu tố được nhiều doanh nghiệp quan tâm.

Tây Nguyễn Logistics phát triển dịch vụ theo hướng linh hoạt hơn cho các tình huống thực tế như hàng vào gấp, kho cần tăng cường người theo ca, hoặc doanh nghiệp muốn thuê tổ đội bốc xếp và lao động hỗ trợ theo nhu cầu ngắn hạn lẫn dài hạn.

Hướng đi phù hợp với nhu cầu thị trường phía Nam

Thị trường logistics và kho vận tại phía Nam đang ngày càng đặt nặng hai yếu tố: tốc độ và tính ổn định. Với doanh nghiệp, một đơn vị dịch vụ đáng tin cậy không chỉ cần làm được việc mà còn phải hỗ trợ vận hành theo cách bài bản, rõ ràng và dễ phối hợp.

Việc Tây Nguyễn Logistics đẩy mạnh công nghệ trong bốc xếp và cung ứng lao động cho thấy một hướng đi phù hợp với xu hướng đó. Khi dữ liệu, điều phối và tiến độ được kiểm soát tốt hơn, dịch vụ cũng có cơ hội nâng chất lượng và giảm bớt những rủi ro thường gặp trong quá trình triển khai.

Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng cần những giải pháp linh hoạt cho kho bãi, giao nhận và nhân lực thời vụ, việc đẩy mạnh công nghệ có thể giúp Tây Nguyễn Logistics nâng khả năng điều phối, tăng tính minh bạch và tạo thêm lợi thế cạnh tranh trên thị trường.