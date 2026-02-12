TP.HCM khánh thành công viên số 1 Lý Thái Tổ và không gian tưởng niệm nạn nhân COVID-19 12/02/2026 20:21

(PLO)- Việc triển khai xây dựng công viên số 1 Lý Thái Tổ và không gian tưởng niệm nạn nhân COVID-19 là dự án mang tính biểu tượng cao, không chỉ về mặt kiến trúc mà còn về giá trị tinh thần, lịch sử và nhân văn của TP.HCM.

Ngày 12-2, UBND TP.HCM phối hợp với Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khánh thành công viên số 1 Lý Thái Tổ, công viên có tổng mức đầu tư hơn 263 tỉ đồng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tham quan công viên số 1 Lý Thái Tổ. Ảnh: NC

Công trình được triển khai theo chỉ đạo của lãnh đạo của Thành ủy và UBND TP.HCM về “chuyển đổi đất trống thành công viên công cộng” được hoàn thành trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026.

Không gian dành tưởng niệm các nạn nhân COVID-19. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Công viên không chỉ là không gian để tưởng niệm các nạn nhân COVID-19, mà còn mở ra một khoảng xanh nhân văn giữa lòng đô thị.

Lãnh đạo TP.HCM thực hiện nghi thức dâng hoa tưởng nhớ các nạn nhân COVID-19. Ảnh: NC

Công trình mang tính nhân văn sâu sắc

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng - Chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ, công viên số 1 Lý Thái Tổ là một công trình đặc biệt có ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: CT

"TP kính cẩn nghiêng mình với sự hy sinh của các y bác sĩ, cán bộ chiến sĩ, tình nguyện viên đã gác lại hạnh phúc riêng để chiến đấu với dịch bệnh để bảo vệ người dân"- Chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Được cũng cho biết, công viên này mang trong mình nhiều thông điệp: là sự hồi sinh, vì sự sống luôn tìm được cách nảy mầm, kể cả từ mảnh đất của đau thương; là tình nghĩa, là tình đoàn kết, vì chính tình người đã cứu chúng ta trong những thời khắc tưởng chừng như không còn hy vọng nào; là hướng tới tương lai, để thế hệ sau hiểu rằng TP này còn được xây dựng không chỉ bằng bê tông mà bằng sự sẻ chia.

"Thay mặt lãnh đạo TP, tôi trân trọng cảm ơn các cơ quan, đơn vị và đặc biệt là đơn vị tài trợ, cùng đội ngũ thi công, tư vấn đã làm việc tất cả tâm huyết để trong 90 ngày đêm chúng ta có được một công trình đầy ý nghĩa.

Cảm ơn sự đồng thuận của nhân dân, bởi không có niềm tin của người dân sẽ không có công trình nào thực sự trọn vẹn. Tôi tin tưởng rằng công viên số 1 Lý Thái Tổ sẽ trở thành "lá phổi xanh" và điểm đến văn hóa đặc sắc, nơi mỗi người dân có thể tìm thấy sự thư thái. Đồng thời đây cũng là điểm hẹn của sự bình yên, của ký ức và của niềm tự hào"- ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM nói.

Không gian dành tưởng niệm các nạn nhân COVID-19. Ảnh: NGUYỄN CHÂU



Không gian dành tưởng niệm các nạn nhân COVID-19 là những dự án mang tính biểu tượng cao, không chỉ về mặt kiến trúc mà còn về giá trị tinh thần.

Biểu tượng của lòng nhân ái, sẻ chia

Việc triển khai xây dựng công viên số 1 Lý Thái Tổ và không gian dành tưởng niệm các nạn nhân COVID-19 là những dự án mang tính biểu tượng cao, không chỉ về mặt kiến trúc mà còn về giá trị tinh thần, lịch sử và nhân văn của TP.HCM.

Tiểu cảnh được bày trí tại công viên số 1 Lý Thái Tổ. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Bà Nguyễn Thanh Trúc (ngụ phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM- người có người thân mất do COVID-19) chia sẻ, với những gia đình có người thân mất do đại dịch là những nỗi đau khó có thể quên. Bởi lẽ, người thân ra đi không một vòng tay đưa tiễn trọn vẹn. Vì vậy, một không gian dành tưởng niệm các nạn nhân COVID-19 không chỉ là một công trình kiến trúc, mà đối với những gia đình có người mất đây như một sự chia sẻ.

Công viên với nhiều tiểu cảnh được bày trí bắt mắt. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

"Ông tôi mắc bệnh và đưa vào bệnh viện vào thời điểm dịch COVID-19 bùng phát năm 2021, vào bệnh viện ông mắc COVID-19, một thời gian ngắn ông thì ông mất, cả gia đình không thể đưa tiễn. Việc thiết kế không gian tưởng niệm là hoàn toàn phù hợp, đây là một không gian tĩnh lặng và ấm áp, đủ để chúng tôi thấy rằng dù người thân đã mất đi, nhưng tình yêu thương và sự tử tế vẫn luôn hiện hữu giữa lòng TP này"- Bà Nguyễn Thanh Trúc nói.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tham quan công viên số 1 Lý Thái Tổ. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Là bác sĩ trực tiếp chứng kiến, chữa trị cho bệnh nhân COVID-19 trong những ngày tháng khốc liệt nhất, bác sĩ Cao Xuân Minh cho biết, đại dịch đi qua, tổn thương trong lòng người ở lại là còn mãi theo năm tháng, cần lắm sự xoa dịu tâm hồn, thì khu tưởng niệm là nơi người dân TP tìm đến để sẻ chia, đồng cảm, xoa dịu tâm hồn, xoa dịu những mất mát đau thương.

Công viên với khuôn viên rộng rãi. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

TP xây dựng không gian để tưởng niệm nạn nhân COVID là một công trình nhân văn, nơi lưu trữ những ký ức đau thương để rồi yêu thương đùm bọc nhau hơn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tham quan triển lãm phòng chống COVID-19. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

"Tổng thể không gian tưởng niệm có biểu tượng là giọt nước mắt biểu tượng của tận cùng nổi đau mất mát. Dù là ai, vị trí nào thì tâm hồn cũng cần những điểm tựa. Những bậc thang đi xuống, đi xuống như vô tận để chạm đến cõi lòng của nhau, của tận cùng sự sẻ chia, để rồi cùng nhau bước tới…"- bác sĩ Cao Xuân Minh nói.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công viên số 1 Lý Thái Tổ. Ảnh: CT