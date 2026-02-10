'Chợ vàng mã' TP. HCM nhộn nhịp ngày 23 tháng Chạp 10/02/2026 14:53

(PLO)- Sáng 10-2 (nhằm ngày 23 tháng Chạp), người dân từ khắp các nơi tìm đến chợ Thiếc (phường Minh Phụng, TP.HCM), để mua các loại vàng mã, giấy tiền, đồ thờ cúng, khiến nơi đây trở nên nhộn nhịp hơn ngày thường.