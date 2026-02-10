'Chợ vàng mã' TP. HCM nhộn nhịp ngày 23 tháng Chạp

(PLO)- Sáng 10-2 (nhằm ngày 23 tháng Chạp), người dân từ khắp các nơi tìm đến chợ Thiếc (phường Minh Phụng, TP.HCM), để mua các loại vàng mã, giấy tiền, đồ thờ cúng, khiến nơi đây trở nên nhộn nhịp hơn ngày thường.
Chợ Thiếc (phường Minh Phụng, TPHCM), nơi được người dân quen gọi là “chợ
vàng mã” trở nên nhộn nhịp vào những ngày cận Tết, nhất là ngày 23 tháng Chạp. Khu vực (phường Minh Phụng, TP.HCM) là nơi tập trung nhiều các ki-ốt kinh doanh mặt hàng vàng mã, giấy tiền, đồ thờ cúng. Trong sáng 23 tháng Chạp, lượng khách đổ về nơi đây mỗi lúc một đông, người mua, người bán rộn ràng. chợ Thiếc Các mặt hàng bày bán đa dạng, phong phú chủng loại như: giấy tiền vàng, liễn đối, phong bao lì xì,...Màu sắc chủ đạo là màu vàng và màu đỏ. Các mặt hàng "đồ mã" như quần, áo, giày dép,... được khách hàng hỏi mua nhiều. "Vào ngày 23 tháng Chạp, các loại đồ cúng ông Táo được nhiều người tìm mua, giá cả đa dạng dao động từ 15.000 đồng đến 50.000 đồng " - Tiểu thương cửa hàng Thiềm Ký cho biết. Ngoài mua sắm đồ cúng ông Công, ông Táo, người còn tranh thủ mua những món đồ trang trí nhà cửa, đồ lễ cúng tất niên, giao thừa, khai trương... Năm Bính ngọ nên các mặt hàng trang trí hình tượng ngựa được nhiều người lựa chọn. Một đơn hàng sỉ giấy tiền, đồ cúng chuẩn bị đi giao cho khách hàng. Các sạp hàng bán các loại bánh như bánh đào tiên, bánh tổ, bánh lựu là mặt hàng cúng Ông Táo phổ biến, đặc biệt sôi động vào dịp 23 tháng Chạp. Nổi tiếng với sự đa dạng mẫu mã, khu chợ này cung cấp các loại bánh ngọt, bánh đường tạo hình độc đáo để cầu may mắn, tài lộc cho năm mới. Một số sạp hàng tại chợ Thiếc còn bán thêm loại cây thần tài Đài Loan dùng để chưng Tết với tạo hình, trang trí bắt mắt, giá dao động từ 20.000 đồng đến 30.000 đồng/cây.