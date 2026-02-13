Nha Trang nắng ngập tràn, bàng thay lá ngày cuối năm 13/02/2026 19:00

(PLO)- Chỉ là những chiếc lá bàng đổi màu, chỉ là một buổi chiều dừng lại bên những cây bàng trăm năm cũng khiến lòng người dịu lại trong khoảnh khắc kỳ ảo giao thoa giữa ngày và đêm, giữa những ngày giáp Tết...

Những ngày này, thời tiết phố biển Nha Trang – Khánh Hòa lạ lắm, nắng vẫn ngập tràn, nhưng ban đêm nhiều ngày này, thời tiết phố biển Nha Trang – Khánh Hòa lạ lắm, nắng vẫn ngập tràn, nhưng ban đêm nhiều người phải đắp chăn mỏng. Khá đông khách du lịch, nhất là người Âu Châu vô cùng thích thú được tắm nắng trên bờ cát vàng óng ả, nhiều du khách lại say mê đùa vờn theo sóng biển…

Trên các trục phố trung tâm, khu du lịch, trung tâm mua sắm, sắc xuân đã bắt đầu lan tỏa qua những tiểu cảnh trang trí rực rỡ, mang đến cảm giác tươi mới, phấn khởi cho người dân và du khách. Phố phường rợp cờ hoa, không khí chuẩn bị Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang hối hả hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên có một điều rất đặc biệt, hiếm thấy lâu nay, đó là hình ảnh cây bàng đổi màu, trút lá, thay áo mới. Chính những màu lá của cây đã làm nhiều du khách tò mò đi đến nhiều con đường, kể cả trong những con hẻm nhỏ và cảm nhận một điều thật diệu kỳ. Những cây bàng đua nhau thay lá, đa số lá đã đổi sang màu đỏ, có cây lại màu vàng, có cây lại nảy đầy chồi non xanh miên man xen kẽ với lá vàng…

Một du khách Hà Nội say mê ngắm cây bàng lá đỏ bên tháp Trầm Hương ngay trên bờ biển chia sẻ: "Rất lạ, vì tôi thấy ở Hà Nội mỗi khi thu về, lá bàng trút hết lá, để lại những cành cây tưởng chừng như khô khốc và đợi mùa xuân về mới cùng lúc nảy chồi bung lộc lá xanh…nhưng ở Nha Trang thật lạ..."

Chỉ là những chiếc lá bàng đổi màu, chỉ là một buổi chiều dừng lại bên những cây bàng trăm năm cũng khiến lòng người dịu lại trong khoảnh khắc kỳ ảo giao thoa giữa ngày và đêm, giữa những ngày giáp Tết.

Dưới đây là những hình ảnh về Nha Trang – Khánh Hòa và những cây bàng lá đỏ trong ngày giáp Tết cổ truyền dân tộc: