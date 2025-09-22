Ông Thaksin được chẩn đoán bệnh, đặt lịch khám chữa trong tù 22/09/2025 11:15

(PLO)- Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đang thụ án tại nhà tù ở thủ đô Bangkok và vừa được chẩn đoán bị thoái hóa đốt sống cổ.

Ngày 21-9, Cục Cải huấn Thái Lan cho hay cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được chẩn đoán bị thoái hóa đốt sống cổ khi ông đang thụ án một năm tù tại Nhà tù Trung tâm Klongprem ở thủ đô Bangkok, theo hãng tin Bangkok Post.

Trung tá Cảnh sát Shane Kanchanapach - Phó Tổng cục trưởng Cục Cải huấn - cho biết ông Thaksin đã được chẩn đoán mắc bệnh thoái hóa đốt sống cổ vào ngày 12-9 và đã đến điều trị tại Viện Cải huấn Y khoa.

Vì không có bác sĩ có chuyên môn vào ngày hôm đó, nên ông Thaksin đã được lên lịch khám tại nhà tù vào ngày 22-9, Trung tá Cảnh sát Shane cho biết.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. Ảnh: Zuma Press Wire/dpa

Ông Shane nói thêm rằng tình trạng tổng thể của cựu Thủ tướng Thaksin bình thường và ông đã có thể ăn uống trong tù, mặc dù vẫn còn một số lo ngại.

Phó phát ngôn viên Sở Nội vụ Kanokwan Jiewchueaphan cho biết ông Thaksin bị mệt mỏi và đau nhức cơ thể - những triệu chứng thường gặp ở người cao tuổi. Tình trạng của cựu thủ tướng ổn định.

Trong khi đó, những người ủng hộ đã tập trung bên ngoài Nhà tù Trung tâm Klongprem để tổ chức một hoạt động nhằm ủng hộ tinh thần ông.

Ngày 9-9, Tòa án Tối cao Thái Lan đã ra phán quyết kết án cựu Thủ tướng Thaksin, 76 tuổi, yêu cầu ông thực sự chấp hành bản án một năm tù giam đã tuyên hai năm trước cho ba vụ án.

Tòa án đã bác bỏ các lý do trước đây của ông Thaksin về bệnh tật, vốn cho phép ông được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát kể từ khi trở về Thái Lan vào tháng 8-2023 cho đến khi được ân xá vào đầu năm 2024.

Ngày 9-9, ông Thaksin được đưa vào Nhà tù Tạm giam Bangkok và ngày hôm sau được chuyển đến Nhà tù Trung tâm Klongprem để thụ án.