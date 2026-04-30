Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin sắp được ra tù trước hạn 30/04/2026 06:05

(PLO)- Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra được chấp thuận tha tù trước thời hạn, dự kiến ra tù ngày 11-5 và tiếp tục bị quản chế.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra (76 tuổi) đã được phê chuẩn tha tù trước thời hạn mà không cần phải đeo thiết bị giám sát điện tử (EM). Dự kiến, ông sẽ được trả tự do vào ngày 11-5 tới, theo tờ Bangkok Post.

Quyết định này được đưa ra vào ngày 29-4 sau cuộc họp của ủy ban ân xá cấp Bộ Tư pháp. Tại đây, ủy ban đã xem xét hồ sơ của hơn 500 phạm nhân đủ điều kiện trên toàn quốc theo các quy định ân xá chung.

Ủy ban này thống nhất rằng ông Thaksin, người hiện đang bị giam giữ tại Nhà tù Trung tâm Klong Prem (thủ đô Bangkok), đủ điều kiện được tha tù trước thời hạn. Đồng thời, ông không bắt buộc phải đeo vòng chân điện tử do đã trên 70 tuổi và có nhiều bệnh lý nền.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra vẫy chào những người ủng hộ khi rời Tòa án Hình sự ở Bangkok sau khi được tuyên trắng án trong vụ án khi quân ngày 22-8 năm ngoái. Ảnh: Nutthawat Wichieanbut/BANGKOK POST

Cuộc họp ngày 29-4 do bà Tharinee Saengsawang - Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp - chủ trì, kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ. Tham dự cuộc họp có đại diện từ nhiều cơ quan ban ngành, bao gồm Cục Cải huấn, Cục Quản chế, Cục Bảo vệ Quyền và Tự do, Văn phòng Tổng Chưởng lý và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan.

Giới chức Cục Cải huấn cho biết nghị quyết này sẽ được đệ trình lên Giám thị Nhà tù Trung tâm Klong Prem và các sĩ quan quản chế nhằm chuẩn bị cho công tác trả tự do cho ông Thaksin vào ngày 11-5. Sau khi ra tù, ông sẽ tiếp tục chịu sự giám sát quản chế trong 4 tháng còn lại của bản án.

Theo các điều kiện quản chế tiêu chuẩn, người được tha tù trước thời hạn bắt buộc phải thường xuyên trình diện với cán bộ quản chế, cư trú tại địa chỉ đã được phê duyệt, tuân thủ pháp luật và không tham gia vào các hoạt động có nguy cơ dẫn đến tái phạm.

Mọi hoạt động di chuyển ra khỏi khu vực được chỉ định đều phải xin phép trước, và mọi hành vi vi phạm đều có thể dẫn đến việc bị thu hồi quyết định tha tù.

Ông Thaksin đắc cử thủ tướng vào năm 2001 và tái đắc cử năm 2005, sau đó phải sống lưu vong khi nhiệm kỳ thứ 2 bị gián đoạn do một cuộc đảo chính quân sự.

Sau khi trở về Thái Lan vào tháng 8-2023, ông bị kết án 8 năm tù vì các tội danh tham nhũng và lạm quyền. Bản án của ông sau đó được Hoàng gia ân giảm xuống còn 1 năm.

Tuy nhiên, thay vì phải vào tù, ông được đặc cách chuyển ngay đến một phòng bệnh tư nhân với lý do sức khỏe.

Đến tháng 9, Tòa án Tối cao phán quyết ông Thaksin không hề mắc bệnh hiểm nghèo, do đó, thời gian lưu lại bệnh viện không được tính là thời gian thụ án. Phán quyết này buộc ông phải trở lại buồng giam để hoàn tất bản án 1 năm tù của mình.

Ông Thaksin đã bị giam giữ kể từ ngày 9-9 năm ngoái. Tính đến ngày 11-5, cựu thủ tướng sẽ chấp hành được 2/3 bản án, đạt mức tối thiểu theo yêu cầu để đủ điều kiện xét tha tù trước thời hạn.