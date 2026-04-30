Ông Trump, Điện Kremlin bình luận việc UAE rút khỏi OPEC 30/04/2026 05:59

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng quyết định của UAE về việc rút khỏi OPEC và OPEC+ sẽ giúp giảm giá dầu.

Ngày 29-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh việc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) rút khỏi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và OPEC+, cho rằng động thái này có thể giúp giảm giá dầu, theo hãng tin Reuters.

"Tôi nghĩ cuối cùng thì đó là điều tốt để giảm giá xăng, giảm giá dầu, giảm giá mọi thứ. Họ đang gặp một số vấn đề trong OPEC” - ông Trump nói.

Trụ sở OPEC tại Vienna (Áo). Ảnh: BLOOMBERG

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết Nga tôn trọng quyết định “chủ quyền” của UAE về quyết định rút khỏi OPEC, theo đài RT.

“Đây là quyết định chủ quyền của UAE, và chúng tôi tôn trọng điều đó” - ông Peskov nói, thêm rằng Moscow “hoan nghênh” những đảm bảo từ Abu Dhabi rằng họ sẽ duy trì cách tiếp cận có trách nhiệm đối với thị trường năng lượng và tiếp tục phối hợp với các đối tác cũ sau khi rời OPEC.

Ông Peskov nhấn mạnh rằng Nga không có ý định rời khỏi OPEC+ và bác bỏ những ý kiến ​​cho rằng việc UAE rút khỏi nhóm có thể dẫn đến sự kết thúc của OPEC+.

“Đây là một lĩnh vực công việc rất quan trọng, đặc biệt là trong điều kiện hiện nay, khi thị trường năng lượng đang rất biến động. Tổ chức này giúp giảm bớt những biến động đó và hỗ trợ sự ổn định của thị trường” - ông Peskov nhấn mạnh.

Trước đó, UAE thông báo rút khỏi OPEC khuôn khổ OPEC+ rộng lớn hơn, bao gồm các nhà sản xuất lớn như Nga, Kazakhstan, Oman và Mexico. Việc rút lui, mà Abu Dhabi cho rằng xuất phát từ lợi ích quốc gia, dự kiến ​​sẽ có hiệu lực vào ngày 1-5.

UAE, quốc gia gia nhập OPEC năm 1967, cho biết động thái này là một phần của chiến lược dài hạn và là “lựa chọn chiến lược” nhằm đạt được sự linh hoạt hơn trong sản lượng dầu mỏ.

Các quan chức UAE đã nhiều lần phát tín hiệu rằng nước này không còn muốn bị ràng buộc bởi hạn ngạch sản xuất của OPEC, vốn hạn chế sản lượng bất chấp những khoản đầu tư lớn vào việc mở rộng năng lực sản xuất.

Mặc dù việc UAE rút khỏi OPEC của tổ chức, ước tính khoảng 13% theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, song các chuyên gia cho rằng tác động tức thời lên thị trường có thể sẽ hạn chế, vì giá dầu vẫn chủ yếu bị chi phối bởi cuộc chiến với Iran và các rủi ro về nguồn cung liên quan. Các thành viên OPEC+ dự kiến ​​sẽ thảo luận về động thái này tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 6.