Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’ 29/06/2026 05:36

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Trong cuộc phỏng vấn của kênh Rossiya-1 ngày 28-6, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng không có thỏa thuận nào đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Anchorage với người đồng cấp Mỹ Donald Trump ở bang Alaska (Mỹ) năm ngoái.

“Thực sự không có thỏa thuận nào ở Anchorage” - ông Putin xác nhận.

Tuy nhiên, ông Putin cho biết các thỏa hiệp mà Nga đã thảo luận và cuối cùng chấp nhận tại cuộc gặp là do phía Mỹ đề xuất. “Tinh thần Anchorage” không được thể hiện trong bất kỳ văn bản chính thức nào nhưng cả hai bên đã thảo luận về một số khả năng giải quyết xung đột Ukraine.

Ông Putin nhấn mạnh rằng ông chưa nhận được bất kỳ lời đề nghị nào khác từ chính quyền Mỹ kể từ đó.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Pavel Byrkin/Russian President Press Office/TASS

Trong khi cả Moscow và Washington đều giữ im lặng về những điểm cụ thể được thảo luận ở Alaska, ông Trump sau đó gợi ý rằng Kiev có thể cần phải nhượng lại lãnh thổ để đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky và những người ủng hộ ông ở châu Âu kiên quyết bác bỏ bất kỳ sự nhượng bộ lãnh thổ nào.

Ông Putin đã nhiều lần nhấn mạnh rằng để có một thỏa thuận hòa bình lâu dài, Kiev phải rút quân khỏi phần Donbass mà nước này vẫn đang kiểm soát. Moscow tuyên bố rằng chừng nào Ukraine còn từ chối thỏa hiệp, Nga sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu của mình bằng các biện pháp quân sự.

Cũng trong cuộc phỏng vấn ngày 28-6, ông Putin nhấn mạnh rằng Moscow sẽ không cho Kiev cơ hội ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga hoặc buộc họ đàm phán theo các điều khoản của Ukraine.

Ông Putin nói thêm rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga không chỉ nhằm gây thiệt hại mà còn nhằm thúc đẩy một chiến dịch thông tin nhằm làm suy yếu lòng tin của công chúng, gieo rắc chia rẽ trong xã hội Nga và gây áp lực buộc Moscow tạm dừng cuộc tấn công.

“Họ muốn ép Nga tạm dừng, ít nhất là trong một thời gian ngắn, việc tiến quân của chúng ta dọc theo đường ranh giới tiếp xúc và tạo điều kiện để khởi động các cuộc đàm phán với những điều khoản có lợi cho họ. Chúng ta sẽ không cho họ cơ hội đó” - tổng thống Nga cho hay.

Theo ông Putin, các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga không ảnh hưởng đến tình hình trên tiền tuyến, trong khi các cuộc tấn công trả đũa của Nga sâu bên trong Ukraine mạnh mẽ hơn nhiều. Tuy nhiên, các cuộc tiếp xúc về một giải pháp khả thi cho cuộc xung đột vẫn đang diễn ra thông qua nhiều kênh và Moscow đang xem xét cẩn thận mọi đề xuất, ông nói.

Trong khi đó, vào ngày 28-6 Ngoại trưởng Ukraine - ông Andrii Sybiha cho biết niềm tin của Nga vào những "thỏa thuận" đạt được với Mỹ trong hội nghị thượng đỉnh Anchorage năm ngoái đã được chứng minh là sai lầm, theo tờ Kyiv Independent.

"Thực tế cho thấy rõ một điều: nếu 'Tinh thần Anchorage' từng tồn tại, thì chắc chắn nó đã chết rồi" - ông Sybiha nói.

Ngoại trưởng Ukraine nói thêm rằng Moscow nên ngừng "tin vào những điều huyền bí" và ngồi xuống đàm phán nghiêm túc, nếu không sẽ phải đối mặt với vị thế ngày càng xấu đi trong cuộc chiến.