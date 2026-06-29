Châu Âu oằn mình với nắng nóng lịch sử, 1.000 người thiệt mạng ở Pháp 29/06/2026 05:39

Vào ngày 28-6, ở một số khu vực châu Âu đã ghi nhận nhiệt độ lên tới 40 độ C và khiến nhiều người tử vong vì nắng nóng, trong đó Pháp báo cáo 1.000 ca tử vong, theo hãng tin Reuters.

Cơ quan y tế công cộng Pháp cho biết hầu hết các trường hợp tử vong liên quan nắng nóng đều là người cao tuổi và cảnh báo rằng con số này dự kiến ​​sẽ tăng lên khi có thêm thông tin chi tiết về các trường hợp tử vong tại các viện dưỡng lão và nhà riêng.

Cơ quan thời tiết Pháp cho biết nắng nóng khắc nghiệt đã giảm ở hầu hết các vùng trên đất nước, nhưng một số khu vực ở phía đông bắc vẫn phải chịu cảnh báo về nắng nóng.

Ở một số khu vực châu Âu đã ghi nhận nhiệt độ lên tới 40 độ C. Ảnh: Salas/EPA

Nhiệt độ đã phá kỷ lục ở Áo, Cộng hòa Séc, Đức và Ba Lan, gây thêm gián đoạn cho việc đi lại và nguồn cung cấp điện. Nhiệt độ cực đoan cũng đã ảnh hưởng đến các con sông ở châu Âu, gây ra các vấn đề cho việc sản xuất điện và nông nghiệp.

Hàng chục người được cho là đã chết đuối khi tìm cách tránh nắng nóng.

Các nhà khoa học cho biết đợt nắng nóng bắt đầu từ ngày 20-6 là đợt nắng nóng tồi tệ nhất từng được ghi nhận ở châu Âu, và điều kiện thời tiết khắc nghiệt đã làm gián đoạn việc sản xuất điện, gây hư hại cơ sở hạ tầng và làm quá tải hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Theo các nhà khoa học, đợt nắng nóng này "hầu như không thể xảy ra" nếu không có biến đổi khí hậu do con người gây ra.

"Hiện tại, 150 triệu người đang sống trong điều kiện nắng nóng cực độ, hàng trăm người đã chết, trường học đóng cửa, lưới điện đang quá tải" - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus viết trên mạng xã hội X.

"Do biến đổi khí hậu và sự nóng lên toàn cầu, hiện tượng nắng nóng 'chỉ xảy ra một lần trong thế hệ' hiện đang diễn ra gần như hàng năm. Chúng ta đã được cảnh báo" - ông Tedros viết, đồng thời cho hay nhà cửa, nơi làm việc và trường học ở châu Âu không được trang bị đầy đủ để đối phó nắng nóng cực độ.