Pakistan tấn công dọc biên giới Afghanistan, thương vong lớn 29/06/2026 18:13

(PLO)- Phía Pakistan cho biết đã tiến hành một chiến dịch trên bộ và các cuộc không kích dọc biên giới với Afghanistan làm 29 người thiệt mạng, trong khi chính quyền Taliban ở Afghanistan cho biết số người thiệt mạng là 36.

Ngày 29-6, Bộ trưởng Thông tin Pakistan – ông Attaullah Tarar cho biết lực lượng an ninh nước này đã tiến hành một chiến dịch trên bộ và các cuộc không kích dọc biên giới với Afghanistan. Ông cho biết các cuộc tấn công diễn ra vào tối 28-6, đã khiến 29 thành viên của các nhóm này thiệt mạng, theo đài Al Jazeera.

Ông Tarar cho biết chiến dịch được phát động để đáp trả nhiều vụ tấn công của các nhóm vũ trang Jamaat-ul-Ahrar và Fitna al-Khwarij (tên được chính phủ Pakistan dùng để gọi Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) nhằm vào Pakistan.

Người dân gần hiện trường vụ không kích của Pakistan ở tỉnh Paktia (Afghanistan). Ảnh: AFP

Trong khi đó, phó phát ngôn viên của chính quyền Taliban ở Afghanistan – ông Hamdullah Fitrat cho biết các cuộc tấn công của Pakistan đã khiến 36 thường dân thiệt mạng và làm bị thương 163 người.

Các cuộc tấn công tối 28-6 diễn ra chưa đầy 3 tuần sau khi quân đội Pakistan tiến hành các cuộc không kích vào những nơi mà họ cho là nơi ẩn náu của các nhóm chiến binh ở Afghanistan.

Theo Al Jazeera, hàng trăm người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh xuyên biên giới kể từ tháng 2, khi Afghanistan thực hiện các cuộc tấn công trả đũa sau khi Pakistan không kích vào bên trong lãnh thổ Afghanistan.

Hồi tháng 3, hai nước đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, qua đó chấm dứt nhiều tuần bạo lực đẫm máu. Tuy nhiên, bất chấp nỗ lực của nhiều bên trung gian, đến nay các bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận ngừng bắn lâu dài.