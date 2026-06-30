Chiến sự Nga-Ukraine 30-6: Kiev đánh loạt mục tiêu Nga; Ông Zelensky nói về số lần Nga hoãn giành Donetsk 30/06/2026 07:10

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine nóng với tin Ukraine đánh hàng loạt mục tiêu Nga; Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Nga đã hoãn giành Donetsk tới 15 lần; Nga hạ hơn 1.500 lính Ukraine.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua có nhiều diễn biến nóng.

Ukraine đánh hàng loạt mục tiêu Nga

Ngày 29-6, Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết lực lượng nước này đã tấn công 3 cây cầu, 1 kho hậu cần quân sự cùng nhiều sở chỉ huy máy bay không người lái (UAV) và các cơ sở thông tin liên lạc quân sự của Nga, theo tờ Kyiv Independent.

Theo Bộ Tổng Tham mưu, Ukraine đã tấn công cầu đường bộ gần Novoazovsk ở tỉnh Donetsk và 2 cây cầu đường sắt ở tỉnh Luhansk. Bộ này cho rằng lực lượng Nga dùng các cây cầu này để vận chuyển binh lính, vũ khí, đạn dược và các vật tư quân sự khác ra tiền tuyến.

Lính Ukraine huấn luyện tại một địa điểm bí mật. Ảnh: UKRINFORM

Ukraine cũng tấn công một kho hậu cần của Nga gần Novosvitlivka (tỉnh Luhansk). Ngoài ra, lực lượng này cũng đã nhắm mục tiêu vào 3 sở chỉ huy UAV của Nga gần Huliaipole (tỉnh Zaporizhzhia), Tyotkino (tỉnh Kursk) của Nga và Bakhmut (tỉnh Donetsk) cũng như 1 sở chỉ huy tác chiến điện tử gần Velyka Novosilka (tỉnh Donetsk).

Theo Bộ Tổng Tham mưu, các cuộc tấn công "nhằm làm suy yếu tiềm lực quân sự và kinh tế” của Nga. Bộ này khẳng định lực lượng Ukraine sẽ tiếp tục phá vỡ một cách có hệ thống mạng lưới chỉ huy và kiểm soát, hậu cần quân sự và cơ sở hạ tầng hỗ trợ của Nga.

Ông Zelensky: Nga đã phải hoãn giành Donetsk đến 15 lần

Ngày 29-6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine năm 2022, giới lãnh đạo Nga đã hoãn thời hạn giành tỉnh Donetsk tới 15 lần, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Theo ông Zelensky, năm nay, Nga đã đặt ra hạn chót chiếm được Donetsk là ngày 31-3, sau đó dời lại thành 1-9 và giờ là ngày 31-12

Theo lãnh đạo Ukraine, nếu Nga không chấm dứt chiến tranh, thì họ sẽ phải hoãn thời hạn này thêm một lần nữa. Ông Zelensky nói rằng Ukraine đã đưa ra tất cả các đề xuất để chấm dứt chiến tranh này và Nga luôn từ chối. Do đó, Ukraine phải tạo ra càng nhiều trở ngại càng tốt đối với ý định muốn tiếp tục chiến đấu của Nga.

Ông Zelensky cũng cho biết Ukraine liên tục điều chỉnh các hoạt động tầm xa và tầm trung của mình theo tình hình thực tế trên chiến tuyến để vừa chặn Nga vừa không phải chịu thiệt hại nào.

Ukraine: Triều Tiên chịu hơn 7.000 thương vong ở Kursk

Ngày 29-6, Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine (HUR) cho biết lực lượng Triều Tiên đã gánh chịu hơn 7.000 thương vong khi chiến đấu cùng Nga để đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi tỉnh Kursk (Nga) trong giai đoạn 2024-2025.

Con số mà HUR đưa ra nhiều hơn con số mà trước đó tình báo Hàn Quốc và Anh đưa ra, vốn ước tính tổng cộng khoảng 6.000 lính Triều Tiên thiệt mạng và bị thương tại tỉnh Kursk.

Ukraine khai hoả ở tỉnh Donetsk. Ảnh: ANADOLU

Từ tháng 8-2024 đến tháng 3-2025, lực lượng Ukraine đã xâm nhập tỉnh Kursk và kiểm soát một số khu vực tỉnh biên giới này. Triều Tiên đã đem quân chi viện Nga để đánh đuổi Ukraine.

Nga hạ hơn 1.500 lính, 415 UAV

Cập nhật chiến sự ngày 25-6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã giành được khu định cư Bogodarovka (tỉnh Dnipropetrovsk), theo hãng thông tấn TASS.

Bộ này cho rằng Ukraine đã mất khoảng 1.550 lính trong các cuộc giao tranh với lực lượng Nga trên khắp tiền tuyến. Theo Bộ này, Nhóm tác chiến Phía đông của Nga gây nhiều thương vong cho Ukraine nhất với thiệt hại của Ukraine lên tới 485 người, 1 xe chiến đấu bọc thép và 6 xe cơ giới.

Nhóm tác chiến này tiếp tục tiến sâu vào phòng tuyến của Ukraine và gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị cho các lữ đoàn Ukraine tại các khu vực gần các khu định cư Chaplino, Gavrilovka, Kolomiytsy và Rovnoye thuộc tỉnh Dnipropetrovsk, Lyubitskoye, Danilovka và Omelnik thuộc tỉnh Zaporizhzhia.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 415 UAV, 12 quả bom thông minh của Ukraine.

Nga không chấp nhận tối hậu thư, không thương lượng dưới áp lực

Ngày 29-6, bà Anna Yevstigneyeva - Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp quốc, cho biết Nga không mặc cả dưới áp lực, không chấp nhận tối hậu thư và sẽ không cho phép các bên đưa ra quyết định trái với lợi ích cơ bản của Nga, theo TASS.

"Nga không chấp nhận tối hậu thư, không thương lượng dưới áp lực và sẽ không cho phép những quyết định bị áp đặt trái với lợi ích cơ bản của an ninh quốc gia Nga” - bà Yevstigneyeva nói.

Bà Yevstigneyeva cũng lưu ý rằng các thành viên phương Tây trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc, vốn cung cấp vũ khí cho Ukraine, là đồng phạm trực tiếp trong vụ tấn công xe buýt chở người Belarus ở vùng Bryansk (Nga) do Ukraine thực hiện.