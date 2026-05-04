Ông Trump: Mỹ bắt đầu hộ tống tàu qua eo biển Hormuz từ ngày 4-5 04/05/2026 05:36

(PLO)- Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ bắt đầu một nỗ lực nhằm giải phóng các tàu đang mắc kẹt tại eo biển Hormuz.

Ngày 3-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẽ bắt đầu hộ tống tàu thuyền đang mắc kẹt đi qua eo biển Hormuz từ ngày 4-5 trong một nỗ lực mà ông gọi là “Dự án Tự do”, theo đài CNN.

Ông Trump nói rằng “các quốc gia trên khắp thế giới, hầu hết đều không liên quan tranh chấp ở Trung Đông” đã đề nghị Mỹ giải phóng các tàu đang “bị mắc kẹt” tại tuyến đường biển quan trọng này.

“Các quốc gia trên khắp thế giới, hầu hết đều quan tranh chấp ở Trung Đông đang diễn ra một cách công khai và bạo lực mà ai cũng có thể thấy, đã đề nghị Mỹ giúp giải phóng các tàu của họ đang bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz trong một tình huống mà họ hoàn toàn không liên quan - họ chỉ đơn thuần là những bên trung lập và vô tội!” - nhà lãnh đạo Mỹ viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

“Vì lợi ích của Iran, Trung Đông và Mỹ, chúng tôi đã thông báo với các quốc gia này rằng chúng tôi sẽ dẫn dắt các tàu của họ rời khỏi các tuyến đường thủy bị hạn chế một cách an toàn, để họ có thể tự do và thuận lợi tiếp tục hoạt động của mình” - theo ông Trump.

Tổng thống Trump cho biết ông đã đã chỉ đạo các đại diện của Mỹ thông báo với các nước rằng Washington "sẽ nỗ lực tối đa để đưa các tàu và thủy thủ đoàn" rời khỏi eo biển một cách an toàn.

"Trong mọi trường hợp, họ cho biết sẽ không quay trở lại cho đến khi khu vực này trở nên an toàn cho việc hàng hải và các hoạt động khác" - ông Trump cho biết thêm.

Nhà lãnh đạo Mỹ mô tả hành động này là một “cử chỉ nhân đạo”.

"Nhiều tàu trong số này đang dần cạn kiệt lương thực và các nhu yếu phẩm cần thiết để duy trì sức khỏe và điều kiện vệ sinh cho thủy thủ đoàn đông đảo trên tàu. Tôi tin rằng điều này sẽ góp phần thể hiện thiện chí từ tất cả các bên đã giao tranh quyết liệt trong suốt những tháng vừa qua" - ông Trump cho biết thêm.

Ông cũng nói thêm rằng nếu quá trình này bị cản trở, thì sự can thiệp đó “sẽ phải bị xử lý một cách cứng rắn”.

Theo CNN, động thái này diễn ra trong bối cảnh tác động kinh tế từ việc đóng cửa eo biển Hormuz ngày càng gia tăng, đẩy giá nhiên liệu tăng cao.

Cũng trong ngày 3-5, ông Trump cho biết các đại diện của Mỹ “đang có những cuộc thảo luận rất tích cực” với Iran.

“Tôi hoàn toàn nhận thức rằng các đại diện của tôi đang có những cuộc thảo luận rất tích cực với Iran, và những cuộc thảo luận này có thể dẫn đến điều gì đó rất tích cực cho tất cả” - ông viết trên Truth Social.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff nói với CNN trước đó cùng ngày rằng “chúng tôi đang trao đổi” khi được hỏi về tình trạng các cuộc thảo luận với Iran.

Những phát ngôn mới nhất của tổng thống Mỹ đánh dấu sự thay đổi so với nhận định ông đưa ra hôm 2-5 trên Truth Social. Khi đó, ông Trump nói rằng ông “không thể hình dung” đề xuất mới nhất từ Iran “có thể được chấp nhận, vì họ vẫn chưa phải trả một cái giá đủ lớn cho những gì họ đã gây ra cho nhân loại”.

Iran chưa bình luận về phát ngôn của ông Trump.