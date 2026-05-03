Khám, cấp cứu cho gần 317.000 lượt người trong kỳ nghỉ lễ 03/05/2026 16:49

(PLO)- Trong kỳ nghỉ lễ vừa qua, các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước đã khám, cấp cứu 316.870 lượt người bệnh, không ghi nhận tình trạng đột biến quá tải.

Chiều 3-5, thông tin từ Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết các cơ sở y tế trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo về bảo đảm công tác khám chữa bệnh trong kỳ nghỉ lễ.

Tính từ 7 giờ ngày 30-4 đến 7 giờ ngày 3-5, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh đã thường trực, khám và cấp cứu cho tổng cộng 316.870 lượt người bệnh.

Trong khoảng thời gian này, các bệnh viện đã làm thủ tục nhập viện điều trị nội trú cho 91.749 trường hợp và giải quyết cho 67.584 người bệnh khỏi bệnh ra viện. Cùng với đó, toàn tuyến ghi nhận 6.637 người bệnh phải chuyển viện điều trị.

Tổng số ca tử vong trong khoảng thời gian này là 730 người, bao gồm cả các trường hợp tử vong trước khi đến viện và những bệnh nhân có tiên lượng tử vong được gia đình xin đưa về.

Các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước đã khám, cấp cứu tổng cộng 316.870 lượt người bệnh trong kỳ nghỉ lễ. Ảnh minh hoạ: THẢO PHƯƠNG

Thống kê chi tiết trong 24 giờ qua, tính từ 7 giờ ngày 2-5 đến 7 giờ ngày 3-5, ngành y tế đã thực hiện khám, cấp cứu cho 141.187 lượt người bệnh, đồng thời tiếp nhận 31.002 người bệnh nhập viện điều trị nội trú.

Trong ngày, có 22.252 người bệnh được chữa khỏi và làm thủ tục ra viện, cùng với đó là 2.308 trường hợp phải chuyển viện để tiếp tục điều trị.

Về tình hình tử vong trong 24 giờ qua, toàn ngành ghi nhận 266 trường hợp. Cụ thể, có 48 người tử vong trước khi đến viện, 40 người tử vong tại viện và 178 trường hợp tiên lượng tử vong xin về.

Tính đến thời điểm 7 giờ sáng ngày 3-5, các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc đang điều trị cho 250.594 người bệnh. Đáng chú ý, trong số này có 3.617 ca bệnh diễn biến nặng và nguy kịch đang được đội ngũ y bác sĩ tích cực theo dõi sát sao, tiến hành hồi sức và điều trị tận tình.

Riêng về tình hình tai nạn giao thông trong 24 giờ qua, các cơ sở y tế đã tiếp nhận khám, cấp cứu cho 2.702 lượt người nghi do tai nạn giao thông. Trong số đó, có 1.102 người phải nhập viện điều trị nội trú hoặc theo dõi y tế và 244 người được chuyển viện.

Số ca tử vong nghi do tai nạn giao thông trong ngày là 15 người, bao gồm 11 trường hợp tử vong trước viện và 4 trường hợp tử vong tại viện. Ngoài ra, ghi nhận thêm 7 bệnh nhân nghi do tai nạn giao thông có tiên lượng tử vong được gia đình xin đưa về.

Theo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, dù khối lượng công việc tăng cao, các cơ sở khám chữa bệnh đã tập trung tối đa cho công tác cấp cứu tai nạn giao thông, hồi sức và điều trị kịp thời cho người bệnh, đặc biệt là các ca nặng, nguy kịch. Tình hình khám, cấp cứu, nhập viện trong những ngày nghỉ lễ không ghi nhận sự đột biến.