Xuyên lễ bay trực thăng đưa bệnh nhân từ Trường Sa về đất liền điều trị 03/05/2026 15:01

(PLO)- Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) vượt thách thức thời tiết, cấp cứu đường không đưa hai bệnh nhân từ Trường Sa về đất liền điều trị xuyên suốt dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

Ngày 3-5, Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) cho biết đơn vị vừa phối hợp tổ chức thành công chuyến cấp cứu đường không, đưa hai bệnh nhân từ đảo Trường Sa Lớn về đất liền điều trị trong điều kiện thời tiết trên biển diễn biến phức tạp, xuyên suốt dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

Xuyên đêm phối hợp cứu bệnh nhân từ đảo xa

Cụ thể, lúc 2 giờ 45 phút cùng ngày, trực thăng EC225 số hiệu VN8620 đã hạ cánh an toàn tại Bệnh viện Quân y 175, kết thúc hành trình bay đêm đưa hai bệnh nhân về tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Trước đó, máy bay cất cánh lúc 18 giờ 58 phút ngày 2-5 từ sân bay Tân Sơn Nhất, mang theo tổ cấp cứu đường không ra đảo thực hiện nhiệm vụ theo lệnh của Bộ Quốc phòng.

Trong hai trường hợp được vận chuyển, bệnh nhân TĐH (49 tuổi) là công nhân, bị tai nạn lao động do ngã cao khi thi công tại đảo Trường Sa Lớn, được xác định là ca bệnh nặng.

Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu đường không đưa hai bệnh nhân từ Trường Sa về đất liền điều trị. Ảnh: BVCC

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Bệnh viện Quân y 175 đã kích hoạt hệ thống hội chẩn từ xa (Telemedicine), tổ chức nhiều phiên hội chẩn, hướng dẫn can thiệp cấp cứu tại chỗ, trong đó có phẫu thuật dẫn lưu khí và dịch màng phổi, đồng thời theo dõi sát diễn biến hô hấp và tổn thương ổ bụng, sẵn sàng phương án vận chuyển.

Khi tổ cấp cứu đường không tiếp cận bệnh nhân tại đảo, tình trạng suy hô hấp vẫn tiến triển nặng, bụng chướng có dấu hiệu ngoại khoa. Ê-kíp đã khẩn trương triển khai hồi sức tích cực, hỗ trợ hô hấp – tuần hoàn, điều chỉnh dịch thể, giảm đau nhằm ổn định toàn trạng trước khi vận chuyển.

Bệnh nhân được đưa về bệnh viện trong tình trạng tỉnh, thở oxy liều cao qua mask, dẫn lưu màng phổi trái tiếp tục ra khí và khoảng 250 ml dịch hồng nhạt, bụng chướng nhiều, có dấu hiệu bụng ngoại khoa.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính xác định bệnh nhân có nhiều tổn thương phức tạp vùng ngực và bụng như gãy nhiều xương sườn trái, tràn dịch – khí màng phổi, xẹp phổi, dập nhu mô phổi, đồng thời có khí và dịch tự do trong ổ bụng, vỡ lách độ 1 và dập quai ruột non.

Trực thăng bay trong điều kiện thời tiết xấu trên biển với mưa to, gió mạnh, tầm nhìn hạn chế. Ảnh: BVCC

Hội chẩn cấp cứu lúc 4 giờ 30 cùng ngày kết luận bệnh nhân đa chấn thương nặng, đã có bằng chứng nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi, viêm phần mềm trên nền thể trạng thừa cân, được chỉ định phẫu thuật cấp cứu thám sát ổ bụng. Các chuyên gia nhận định nguy cơ diễn tiến sốc nhiễm trùng và tổn thương đa cơ quan rất cao. Hiện bệnh nhân đang được phẫu thuật, hồi sức tích cực, sử dụng kháng sinh liều cao phối hợp, kiểm soát toan – kiềm và cân bằng nước – điện giải

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân VVT (55 tuổi), nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, đau vùng hạ sườn trái, sốt 38°C, các dấu hiệu sinh tồn ổn định. Kết quả xét nghiệm cho thấy bạch cầu tăng, chụp cắt lớp vi tính phát hiện ổ áp xe vùng hạ sườn trái giai đoạn dịch hóa, thành đại tràng lân cận dày lên, cần theo dõi tình trạng viêm lan.

Hiện bệnh nhân được điều trị nội khoa bằng kháng sinh, giảm đau, hạ sốt, bù nước – điện giải và theo dõi sát để can thiệp ngoại khoa khi cần thiết.

Đáng chú ý, nhiệm vụ được triển khai trong điều kiện thời tiết xấu trên biển với mưa to, gió mạnh, tầm nhìn hạn chế, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác bay và vận chuyển xuyên đêm. Tuy nhiên, nhờ sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các đơn vị và cơ quan liên quan, toàn bộ quá trình đã được thực hiện an toàn.

BS Nguyễn Thế Nhã, kíp trưởng kíp cấp cứu đường không, cho biết trong quá trình bay, do thay đổi áp suất theo độ cao có thể ảnh hưởng đến hô hấp, các bệnh nhân được theo dõi liên tục và sẵn sàng can thiệp ngay khi cần

Cứu bệnh nhân đứt lìa động mạch cổ

Bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương phẫu thuật cứu sống ngoạn mục bệnh nhân bị đứt lìa động mạch cổ. Ảnh: BVCC

Cùng ngày, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM) cho biết nơi đây vừa cứu sống ngoạn mục một bệnh nhân bị đứt lìa động mạch cổ, mất máu nguy kịch do đa chấn thương vùng ngực sau tai nạn sinh hoạt.

Trước đó, ngày 2-5, bệnh nhân TXT (20 tuổi) được đưa vào khoa Cấp cứu trong tình trạng rất nặng. Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhân bị đa chấn thương vùng ngực, trên lồng ngực có nhiều vết thương, trong đó nghiêm trọng nhất là vết thương vùng nền cổ trái đang chảy máu ồ ạt.

PGS.TS Trần Thanh Vỹ, chuyên gia Ngoại lồng ngực – mạch máu, người trực tiếp phẫu thuật, cho biết ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ xác định đây là ca bệnh cực kỳ nguy kịch. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc mất máu nặng, huyết áp không đo được. Chỉ ít phút sau, bệnh nhân rơi vào ngưng tim, ngưng thở.

Ê kíp cấp cứu lập tức triển khai hồi sức tích cực, vừa truyền máu khẩn cấp vừa ép tim ngoài lồng ngực liên tục trong khoảng 20 phút để duy trì sự sống. Song song đó, các bác sĩ ngoại khoa và gây mê hồi sức nhanh chóng chuẩn bị phòng mổ, sẵn sàng can thiệp ngay khi có thể.

Chỉ sau khoảng 60 phút kể từ khi tiếp nhận, bệnh nhân được chuyển thẳng vào phòng mổ trong tình trạng nguy kịch, vừa phẫu thuật vừa tiếp tục truyền máu và hồi sức tích cực.

Theo PGS.TS Trần Thanh Vỹ, tổn thương của bệnh nhân đặc biệt nghiêm trọng với tình trạng đứt lìa động mạch dưới đòn trái – một mạch máu lớn nằm gần tim. Lượng máu chảy tự do vào khoang ngực trái khoảng 1,5 lít, đồng thời ước tính hơn 1,5 lít máu tiếp tục thoát ra ngoài qua vết thương. Đây là tổn thương có nguy cơ tử vong rất cao nếu không được xử trí trong thời gian cực ngắn.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa khoa Cấp cứu, ê kíp phẫu thuật, gây mê hồi sức cùng ngân hàng máu, các bác sĩ đã khống chế được tình trạng chảy máu, tái lập tuần hoàn và cứu sống người bệnh trong gang tấc.

BS CKII Võ Đức Chiến, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, cho biết sau 5 ngày điều trị và theo dõi tích cực, bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn và được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Theo lãnh đạo bệnh viện, đây là một trong những ca bệnh rất nặng mà ê kíp cấp cứu đã xử trí thành công, tiếp tục khẳng định năng lực cấp cứu chuyên sâu và khả năng phản ứng nhanh trong những tình huống sinh tử.

Đồng thời, kết quả này cũng cho thấy hiệu quả của sự liên kết giữa bệnh viện và các chuyên gia giàu kinh nghiệm từ mô hình Viện – Trường, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và điều trị.