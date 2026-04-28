Đề xuất mỗi trạm y tế có 15 biên chế, mở rộng nhân lực chuyên sâu từ 15-8 28/04/2026 10:56

(PLO)- Bộ Y tế đề xuất nâng định mức mỗi trạm y tế xã lên 15 người, bổ sung nhiều chức danh chuyên sâu, dự kiến áp dụng từ 15-8-2026.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2023 hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập.

Điểm đáng chú ý nhất trong dự thảo lần này là sự thay đổi căn bản về định mức biên chế và cơ cấu tổ chức tại tuyến y tế cơ sở.

Dự thảo đề xuất nâng định mức số lượng người làm việc của mỗi trạm y tế xã, phường, đặc khu lên 15 người, thay cho cách xác định linh hoạt như trước đây.

Bên cạnh định mức "cứng", số lượng nhân sự tại trạm y tế có thể được điều chỉnh linh hoạt theo dân số và vùng địa lý:

Vùng I và II: Nếu dân số trên 6.000 dân, cứ tăng thêm từ 2.000 đến 3.000 dân thì được tăng thêm 1 người làm việc.

Vùng III: Nếu dân số trên 5.000 dân, cứ tăng thêm 1.000 dân thì được tăng thêm 1 người làm việc.

Về yếu tố địa lý, trạm y tế vùng II được áp dụng hệ số tăng thêm 1,2; vùng III là 1,3. Đây là nhóm địa bàn thường có điều kiện đi lại khó khăn, dân cư phân tán, nhu cầu chăm sóc sức khỏe cao nhưng khó thu hút nhân lực y tế.

Trạm y tế xã Nguyễn Trãi, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: TT

Dự thảo cũng mở ra cơ chế linh hoạt cho địa phương. Theo đó, tùy điều kiện kinh tế - xã hội, số lượng người làm việc có thể cao hơn hoặc thấp hơn định mức chung. Giám đốc trạm y tế là người chủ động xây dựng đề án vị trí việc làm để đề xuất số lượng phù hợp.

Đặc biệt, hệ thống tổ chức bên trong trạm y tế cũng được chuyên môn hóa cao với việc xuất hiện các vị trí: Chánh văn phòng, trưởng phòng, trưởng khoa và các cấp phó tương ứng. Mô hình này cho thấy định hướng phát triển trạm y tế xã theo hướng chuyên sâu hơn, có khả năng quản lý các điểm trạm trực thuộc.

Theo quy định hiện hành, danh mục vị trí việc làm chuyên môn tại trạm y tế xã chủ yếu gồm các chức danh y tế cơ bản và dự phòng như bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, dược, y tế công cộng và dân số.

Dự thảo mới mở rộng đáng kể cơ cấu này khi bổ sung nhóm chức danh kỹ thuật y. Theo đó, Bộ Y tế đề xuất trạm y tế có các vị trí chuyên trách về xét nghiệm y học, chẩn đoán hình ảnh, phục hồi chức năng, xét nghiệm hóa sinh và vi sinh.

Một điểm khác biệt lớn nữa so với Thông tư 03/2023 là sự xuất hiện của các chức danh hỗ trợ y tế chuyên sâu và chăm sóc tinh thần, bao gồm dinh dưỡng, kỹ thuật thiết bị y tế, công tác xã hội và tâm lý lâm sàng.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng lần đầu tiên đưa vị trí điều dưỡng trưởng vào cơ cấu chức danh nghề nghiệp tại cấp xã. Quy định này nhằm kiện toàn hệ thống quản lý chuyên môn, giúp tổ chức và điều phối công tác chăm sóc người bệnh tại trạm y tế một cách bài bản hơn.

Dự thảo Thông tư này dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 15-8-2026.